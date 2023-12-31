Экономист дал прогноз на изменение ипотечных ставок в 2024 году

Если Центральный Банк примет решение о понижении ключевой ставки, он не сможет сделать это быстро, потому ипотечные ставки также будут опускаться постепенно. Возможно их снижение до 10 процентов к середине года. Такое мнение высказал экономист Михаил Беляев.
«Все зависит от того, какой окажется ключевая ставка ЦБ. Как мы знаем, он весьма упорен в проведении жесткой денежно-кредитной политики, потому существует угроза, что в ближайшее время ставка будет только повышаться или, как минимум, останется на своем месте, хотя она и так немыслимо высока», — приводит слова Беляева «Лента.ру».
Даже в случае принятия соответствующего решения, резкое снижение ставки, по словам эксперта, опасно: это может стать новым шоком для экономики. ЦБ сможет позволить себе только постепенное понижение по одному процентному пункту.
Большая часть населения, как отметил Беляев, может позволить себе улучшение жилищных условий только в комплекте с ипотекой.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что льготная ипотека не станет экзотикой благодаря адресным программам. По словам председателя регулятора, после окончания массовой программы льготной ипотеки останутся адресные, в том числе пользующаяся большой популярностью среди граждан семейная ипотека.