Недвижимость

Областной суд оставил в силе решение обязать администрацию Пскова дать квартиру медику-сироте

Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу администрации города Пскова на решение Псковского городского суда, которое обязывало администрацию предоставить медицинскому работнику-сироте благоустроенное жилое помещение в областном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Жилое помещение медику должны предоставить по договору найма, оно должно отвечать санитарно-техническим требованиям, иметь площадь не менее 25 квадратных метров, располагаться на территории города Пскова.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Псковский областной суд оставил решение Псковского городского суда без изменения, апелляционную жалобу администрации Пскова – без удовлетворения.

Правовую помощь члену профсоюза оказывал заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.