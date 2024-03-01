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Недвижимость

Доля сделок с ипотекой в феврале снизилась до рекордных 52,3%

03.03.2024 09:22|ПсковКомментариев: 0

Россияне стали чаще приобретать недвижимость без привлечения заемных средств, доля сделок без ипотеки в феврале выросла до рекордных 52%, рассказали в федеральной компании «Этажи».

По словам экспертов, за прошлый год минимальное значение доли ипотечных сделок в общем объеме — в апреле 2023 года, когда 62,8% объектов недвижимости приобреталось с привлечением заемных средств, максимальная же доля таких сделок была в сентябре — 68,8%, когда россияне активно оформляли ипотечные кредиты на фоне начавшегося снижения доступности кредитов как на вторичное, так и на первичное жилье, пишут «Известия».

«Меньше доля ипотечных сделок на рынке недвижимости отмечалась лишь в период действия заградительных ставок весной 2022 года, в период с апреля по май она была на уровне всего 40%», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Как утверждает Решетникова, доля ипотеки может продолжить снижение на фоне новых ограничений со стороны Центробанка.

«Многие банки сейчас стали повышать требования даже к тем заемщикам, которые уже получили одобрение ипотеки, но еще не успели подписать кредитный договор: перепроверяют доход и уровень закредитованности и риски получения отказов выросли кратно», — продолжает Решетникова.

По ее словам, период легкого получения ипотеки прошел и сейчас тем, кто хочет получить кредит на приобретение недвижимости или строительство собственного дома, до подачи заявки в банк необходимо снизить риски отказа: закрыть кредитные карты, оценить соотношение заявленного дохода и всех затрат, которые может увидеть банк.

«С одной стороны, крупные банки сейчас упрощают процесс согласования ипотеки, не требуя лишних документов и согласовывая кредитный лимит сразу по всем имеющимся программам одновременно, с другой стороны, они стали более тщательно проверять заемщика, и чтобы не остаться без ипотеки в процессе сделки, нужно учитывать все риски, которые может выявить банк», — подытожила эксперт.

Теги: #ипотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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