Недвижимость

Как распознать в хозяине квартиры мошенника, научили арендаторов

Случаи мошенничества при сдаче квартир в аренду очень распространены. Юрист по недвижимости Дмитрий Молчанов рассказал о трех ключевых пунктах, которые должны насторожить при аренде съеме жилья.

Нередко договор найма жилья предлагают подписать с представителем по простой письменной доверенности.

«Однако в отличие от нотариально удостоверенных доверенностей, действие простой письменной доверенности в конкретную дату проверить невозможно. Как итог, уже впоследствии может выясниться, что доверенность или была уже отозвана, или вовсе поддельная», - объяснил эксперт агентству «Прайм».

В таком случае договор найма жилого помещения будет признан недействительным, и собственник квартиры сможет вас выселить, так как правовых оснований занимать квартиру у вас не будет.

Еще одна ситуация - право собственности на квартиру не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Учет прав на недвижимое имущество ведет Росреестр, который получает и вносит сведения в ЕГРН. Однако бывает, что квартиру пытаются сдать еще до официальной регистрации права. К примеру, если только что купили или получили в наследство.

Юрист советует не рисковать и дождаться регистрации права собственности. Потому что представленные документы-основания возникновения права могут оказаться поддельными или недостаточными по закону.

«Необходимо проверить информацию в ЕГРН и удостовериться, что квартиру вам сдает именно собственник, а не лицо, которое выдает себя за него. Иначе реальный собственник впоследствии сможет легко признать ваш договор найма жилого помещения недействительным», - предупреждает Молчанов.

И наконец еще один тревожный звоночек – квартиру вам сдает не собственник, а наниматель без согласования с собственником.

И здесь по аналогии с субарендой необходимо проверить, есть ли у нанимателя право сдавать квартиру в наем второго порядка. Скорее всего, такого права у него нет. Если не проверить это условие и снять квартиру, собственник может оспорить такой договор на том основании, что не давал своего согласия. И это, по словам юриста, тоже законная причина для признания договора недействительным и выселения вас из квартиры.

Лучше всего взять на сделку юриста для проверки договора и полномочий арендодателя. Иначе велик риск встретить мошенника и платить за квартиру не тому человеку, а потом неожиданно быть выселенными из нее, заключил юрист.