Начальник отдела проектного финансирования и реализации «Псковжилстроя» Алина Гайдук: Главным достижением считаем доверие покупателей

Первое полугодие 2026 года стало серьёзным испытанием для рынка недвижимости Псковской области: грядущее ужесточение условий льготного кредитования, высокая ключевая ставка и рост себестоимости строительства заметно повлияли на покупательскую активность. В этих условиях специализированный застройщик «Псковжилстрой» — акционерное общество, работающее с 2009 года и выполняющее полный цикл работ от проектирования до сдачи объектов в эксплуатацию, — подтвердил репутацию организации, соблюдающей заявленные графики.

Во втором квартале текущего года, как и было запланировано два года назад, введена в эксплуатацию первая очередь жилого комплекса «Геометрия комфорта», а новый проект «Алексеевский парк» класса «комфорт плюс» уже вышел на стадию продаж. Псковская Лента Новостей поговорила с начальником отдела проектного финансирования и реализации Алиной Гайдук и выяснила, как организация прошла непростой период, какие инструменты поддержки покупателей предлагает сегодня, на какой стадии находятся новые проекты и какие стандарты качества «Псковжилстрой» внедряет для своих новосёлов.

Фото представлены компанией «Псковжилстрой»

— Алина, первое полугодие 2026 года для рынка недвижимости Псковской области выдалось непростым: ужесточение условий льготного кредитования, высокая ключевая ставка и рост себестоимости строительства. Как «Псковжилстрой» прошёл этот период — удалось ли сохранить темпы продаж и планы по вводу объектов в срок?

— Действительно, первое полугодие 2026 года стало серьёзным испытанием для всего рынка недвижимости. Высокая ключевая ставка, изменения в программах льготной ипотеки и рост стоимости строительства заметно повлияли на покупательскую активность. Тем не менее «Псковжилстрой» заранее адаптировал стратегию работы к новым условиям. Мы сохранили стабильные темпы строительства, продолжаем выполнять обязательства перед дольщиками и придерживаемся утверждённых графиков ввода объектов. Спрос стал более избирательным, поэтому особое внимание уделяем гибким условиям приобретения жилья, программам рассрочки и индивидуальной работе с покупателями.

— Ровно два года назад организация сообщала, что во втором квартале 2026 года запланирован ввод первой очереди ЖК «Геометрия комфорта» на улице Балтийской. Удалось ли придерживаться этого графика, и когда новосёлы получат ключи от своих квартир?

ЖК «Геометрия комфорта»

— Да, мы выдержали заявленный график. Первая очередь жилого комплекса «Геометрия комфорта» введена в эксплуатацию во втором квартале 2026 года, как и было запланировано. С 13 июля мы начали выдачу ключей собственникам квартир. Для нас важно, что все обязательства перед покупателями были выполнены в установленные сроки.

— С 1 октября 2026 года условия семейной ипотеки существенно изменятся: будут повышены ставки для семей с одним ребёнком, ужесточены требования к заёмщикам и объектам. По вашим ожиданиям, как новые правила повлияют на спрос в ваших жилых комплексах?

— Изменения в условиях семейной ипотеки, безусловно, повлияют на рынок. Часть покупателей, которые раньше могли воспользоваться льготной программой, теперь будут более внимательно подходить к вопросу приобретения жилья или рассматривать альтернативные способы покупки.

При этом, считаю, интерес к качественному жилью сохранится. Мы видим, что сегодня покупатели принимают решения более взвешенно, уделяя больше внимания не только стоимости квартиры, но и надёжности застройщика, срокам сдачи, инфраструктуре и комфорту жилой среды. Поэтому существенных изменений в портрете нашего покупателя не ожидаем — основную долю составляют семьи, приобретающие жильё для собственного проживания.

— На фоне ужесточения льготных программ многие застройщики расширяют собственные инструменты поддержки клиентов. Какие совместные программы с банками, траншевую ипотеку или рассрочку «Псковжилстрой» предлагает псковичам сегодня, чтобы покупка квартиры оставалась доступной?

— Сегодня мы активно развиваем совместные программы с банками, чтобы сделать покупку жилья максимально доступной даже в условиях высоких ипотечных ставок. Нашим клиентам доступны траншевая ипотека, программы субсидирования процентной ставки, а также банковские продукты, позволяющие снизить итоговую ставку по кредиту. Мы постоянно расширяем линейку финансовых инструментов и вместе с банками-партнёрами подбираем для каждого покупателя наиболее выгодное решение. Такой подход помогает сохранить доступность жилья даже в условиях меняющегося рынка.

— Ранее вы отмечали, что ядро спроса формировали семьи с детьми, использующие семейную ипотеку и материнский капитал. Сохранилась ли эта структура в 2026 году, или компания переориентировалась на другие категории покупателей — например, на тех, кто продаёт вторичное жильё или использует trade-in?

— Да, структура спроса в целом сохранилась. Основными покупателями по-прежнему остаются семьи с детьми, которые используют семейную ипотеку и средства материнского капитала при приобретении жилья.

Программу trade-in мы не используем. Вместо этого стараемся максимально учитывать потребности каждого клиента: при необходимости предоставляем увеличенный срок бронирования квартиры, чтобы у покупателя было достаточно времени для продажи имеющегося жилья или оформления сделки на комфортных условиях.

— В прошлом интервью компания анонсировала вывод на рынок жилого комплекса «Алексеевский парк» класса «комфорт плюс» с умными системами учёта, дворами без машин и европланировками. На какой стадии реализации находится этот проект и когда псковичи смогут приобрести там первые квартиры?

ЖК «Алексеевский парк»

— Проект «Алексеевский парк» перешёл в стадию реализации. Мы уже открыли продажи, и первые квартиры нашли своих владельцев. Интерес к новому жилому комплексу высокий, что подтверждает спрос уже на старте проекта. Сегодня покупатели могут выбрать наиболее подходящие планировки и приобрести квартиру на выгодных условиях до дальнейшего роста строительной готовности объекта.

— Вы обозначали планы по запуску проекта бизнес-класса с малоэтажной застройкой, закрытой территорией и расширенной планировкой. Появилась ли конкретика по этому направлению — выбран ли участок, ведётся ли проектирование и в каком ценовом сегменте будет работать новый продукт?

Проект, находящийся на стадии проектирования

— Работа над этим проектом продолжается. Сейчас он находится на стадии проектирования. Для рынка Псковской области это будет один из немногих проектов, сочетающий малоэтажную застройку, закрытую территорию и высокий уровень комфорта. Мы стремимся создать продукт, который будет отвечать запросам самых взыскательных покупателей. По своему ценовому позиционированию проект займёт сегмент выше среднего.

— Организация последовательно подчёркивает, что с 2023 года все объекты сдаются строго по графику, а по некоторым — с опережением. Как «Псковжилстрою» удаётся сохранять эту дисциплину в условиях меняющегося рынка, роста цен на материалы и кадрового дефицита в отрасли?

— Соблюдение сроков — результат системной работы. Мы тщательно планируем каждый этап строительства, заранее формируем графики поставок, работаем с проверенными подрядчиками и постоянно контролируем ход реализации проектов. При этом для нас важно не только вовремя сдать дом, но и обеспечить его качественное гарантийное сопровождение, оперативно реагируя на обращения жителей. Именно такой подход позволяет нам сохранять доверие покупателей.

— За два года, прошедшие со смены руководителя, «Псковжилстрой» закрепил репутацию застройщика, соблюдающего сроки. Какие новые стандарты качества — в отделке мест общего пользования, благоустройстве дворов или гарантийном сопровождении — компания внедрила за это время и что считает своим главным достижением?

— За последние два года мы значительно повысили требования к качеству наших проектов. Сегодня уделяем большое внимание не только строительству домов, но и комфорту проживания: внедряем дизайнерскую отделку мест общего пользования, благоустраиваем дворовые территории, создаём современные детские площадки, зоны отдыха и велопарковки.

Не менее важным направлением остаётся гарантийное сопровождение. Мы оперативно реагируем на обращения собственников и сопровождаем дома на протяжении всего гарантийного периода.

Главным достижением считаем доверие наших покупателей. Оно складывается из соблюдения сроков, высокого качества строительства и ответственного отношения к своим обязательствам на всех этапах — от покупки квартиры до её эксплуатации.

Телефон для связи: 201-222.

Адрес офиса: Псков, ул. Карла Маркса, д.42а.

Беседовала Екатерина Власьева

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