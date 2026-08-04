Как Псковскую область возрождали из руин в послевоенный период, рассказал заслуженный строитель РФ

Строители за 70 лет возвели в Псковской области тысячи объектов, создав базу из собственных учебных заведений и запустив масштабную программу дорожного строительства на селе. Об этом рассказал заслуженный строитель РФ, заслуженный строитель Псковской области, председатель Совета некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» Валерий Воронков в эфире радио ПЛН FM.

«История строительного комплекса очень обширна. Если говорить о событиях, произошедших сразу после освобождения Псковской области, то были созданы две крупные строительные организации. Первая из них — «Великолукстрой», так как Великие Луки были освобождены раньше. Вторая организация — «Псковстрой», которая была основана 21 сентября 1944 года», — рассказал гость студии.

По его словам, первой задачей стало восстановление городов и сел при острейшем дефиците людей. Материалы приходилось собирать буквально из разрушенных зданий.

Чтобы решить проблему нехватки рабочих рук, руководство области уже в 1946 году приняло решение создать Псковский техникум строительства и архитектуры. Позже учебное заведение появилось в Себеже (впоследствии переведены в Великие Луки), а в 1966 году открылся Псковский строительный техникум, ныне колледж, которому в текущем году предстоит отметить 60-летие. Из стен этого учебного заведения вышли семь заслуженных строителей РФ. Продолжением подготовки кадров стало открытие в 1976 году филиала Политехнического института с инженерно-строительным факультетом.

В первые послевоенные годы отрасль работала исключительно на создание производственных объектов, в частности, заводов АТС и АДС. На селе ничего не возводилось до 1960 года, пока на средства колхозов-пайщиков не организовали структуру «Межколхозстрой». Это дало большой импульс строительству на селе и возродило жизнь в районах.

Особую роль в развитии экономики региона сыграло постановление Совета министров ЦК КПСС о развитии нечернозёмной зоны. Благодаря большим инвестициям была создана структура «Агропромдомстрой». С 1976 по 1990 год она построила 3467 километров внутрихозяйственных дорог, из них 1740 километров — с асфальтовым покрытием. «Для укрепления руководящего звена в 1976 году инженеры приехали в Псковскую область по направлению Минсельхоза из разных регионов страны, превратив Псковщину в общую стройку», - продолжил Валерий Воронков.

Напомним, 9 августа отмечается День строителя. Примечательно, что в этом году у него будет 70-летие.