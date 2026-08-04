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К 70-летию Дня строителя: Прошлое, настоящее и будущее строительной отрасли Псковской области обсудят на «ПЛН FM»

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Круглый стол, посвященный одному из самых известных профессиональных праздников в России – Дню строителя – состоится в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). В этом году праздник отмечается 9 августа. Примечательно, что у него будет 70-летний юбилей. На площадке пресс-центра ПЛН представители строительного сообщества поговорят об истории развития отрасли строительства региона за этот период, о ее современном состоянии и перспективах. 

Какие строительные проекты за 70 лет стали опорными точками для развития региона, оказали наибольшее влияние на архитектурный облик Пскова и других населенных пунктов, на экономическое развитие области? Сколько жилых домов, предприятий и социальных объектов было построено в регионе за это время? Чем молодежь помогала и продолжает помогать строителям? В каких направлениях сфера строительства развивается наиболее успешно? Насколько сильно за последние годы поменялись стандарты качества, безопасности и скорости возведения объектов? Насколько отрасль на сегодняшний день обеспечена квалифицированными кадрами? Какие перспективные направления могут стать драйверами развития отрасли региона в ближайшие годы?

На эти и многие другие вопросы ответят: 

  • Кирилёнок Андрей Васильевич – министр регионального контроля и надзора Псковской области
  • Шапкин Евгений Юрьевич - главный архитектор Псковской области - начальник управления архитектуры и градостроительства правительства Псковской области 
  • Воронков Валерий Юрьевич – заслуженный строитель РФ, заслуженный строитель Псковской области, председатель Совета некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» 
  • Поляков Игорь Евгеньевич – генеральный директор строительной компании «Скандинавия» 
  • Исакова Екатерина Борисовна - руководитель студенческих отрядов Псковской области.

Начало круглого стола в 13.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

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