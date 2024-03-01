Недвижимость

Аренда малогабаритных квартир в России за год подорожала на 53,8%

Аренда малогабаритных однокомнатных квартир и квартир-студий площадью до 32 кв. м в России за год подорожала на 53,8% - до 23,3 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир».

«C марта 2023 года аренда маленьких квартир выросла в цене во всех городах без исключения. Средняя по России маленькая однушка или квартира-студия оценивается в 23 338 руб./мес., за год ставка увеличилась на 53,8%», - говорится в материалах.

Больше всего за последние 12 месяцев аренда малогабаритных квартир подорожала в Липецке, где рост составил 97%, а также в Астрахани (+82,8%), Махачкале (+80,1%), Челябинске (+79,8%), Владикавказе (+79,4%), Пензе (+79,3%), Волгограде (+78,7%), Нижнем Тагиле (+78,5%), Иркутске (+76,5%) и Чебоксарах (+76,5%).

Меньше всего увеличились арендные цены в Сочи (+16,7%), Ленинградской области (+22,9%), Владивостоке (+23,5%), Санкт-Петербурге (+26,4%), Москве (+26,6%), Московской области (+27,7%), Сургуте (+36,4%), Иркутске (+37,5%), Севастополе (+40,7%) и Архангельске (+40,7%), пишет ТАСС.

Уточняется, что в Москве средняя квартира площадью до 32 кв. м сдается за 47 523 руб./мес., Подмосковье - за 30 051 руб./мес., Санкт-Петербурге - за 29 204 руб./мес., Ленинградской области - за 22 747 руб./мес.

«Со снижением доступности ипотеки на вторичном рынке стало сложнее продать квартиру, и многие собственники отказались от этой идеи в пользу сдачи своей недвижимости в аренду. Этот бизнес становится все более выгодным, так как аренда дорожает ударными темпами. Особенно этот рост велик в тех городах, где аренда до сих пор была слишком дешевой», - прокомментировал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.