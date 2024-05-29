Недвижимость

«Метражи»: Как завершение госпрограммы по льготной ипотеке отразится на рынке недвижимости? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Метражи», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 июня. Тема нового выпуска – льготная программа по новостройкам. Она была введена в качестве меры господдержки в период пандемии и коронавируса, но с 1 июля текущего года будет отменена.

Какова сейчас динамика строительного рынка в псковском регионе? Как льготная ипотека повлияла на цены на рынке недвижимости? Как изменятся спрос и цены после того, как срок действия программы льготной ипотеки истечет? Эти и другие вопросы ведущий программы - генеральный директор ООО «Этажи-Псков» Роман Максименко - обсудил с руководителем отдела продаж группы компаний «Реставрационные мастерские» Андреем Мониным.

Напомним, программа «Метражи» - это все о покупке, продаже и аренде жилья, профессиональная точка зрения, советы экспертов, ипотека, загородная недвижимость и новостройки, секреты сделок и вся правда о риэлторском бизнесе в Пскове.