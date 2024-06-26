Жильцы приступили к приемке квартир в псковском ЖК «Сиреневый парк»

Десятиэтажный дом на 150 квартир по ул. Северной, 43 в Пскове (ЖК «Сиреневый парк») введен в эксплуатацию. С поздравлениями в адрес новоселов выступила застройщик ЛУГ, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В настоящий момент проходит процедура подписания дольщиками актов приема-передачи квартир.
«Подписание акта приема-передачи производят все участники долевого строительства, указанные в договоре участия в долевом строительстве, - напоминает застройщик. - При себе нужно иметь паспорт и все документы на квартиру».
Желающих подписать акты приема-передачи без осмотра квартиры приглашают в центральный офис застройщика по адресу: г. Псков, Октябрьский проспект, д. 54.