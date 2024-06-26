Недвижимость

Жильцы приступили к приемке квартир в псковском ЖК «Сиреневый парк»

Десятиэтажный дом на 150 квартир по ул. Северной, 43 в Пскове (ЖК «Сиреневый парк») введен в эксплуатацию. С поздравлениями в адрес новоселов выступила застройщик ЛУГ, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В настоящий момент проходит процедура подписания дольщиками актов приема-передачи квартир.

«Подписание акта приема-передачи производят все участники долевого строительства, указанные в договоре участия в долевом строительстве, - напоминает застройщик. - При себе нужно иметь паспорт и все документы на квартиру».

График осмотра квартир перед подписанием акта приема-передачи:

В рабочие дни с 8:00 до 15:30.

1-3 июля — квартиры 1-50 (1 подъезд),

4-5 июля — квартиры 51-100 (2 подъезд),

8-9 июля — квартиры 101-150 (3 подъезд).

Представитель застройщика на объекте: 8-951-752-60-20, Константин.

Желающих подписать акты приема-передачи без осмотра квартиры приглашают в центральный офис застройщика по адресу: г. Псков, Октябрьский проспект, д. 54.