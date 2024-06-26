Недвижимость

Спрос на долгосрочную аренду жилья вырос за месяц на 11% в России

В России спрос на долгосрочную аренду жилья вырос на 11% за месяц, следует из данных платформы «Авито Недвижимость».

При этом желающие арендовать недвижимость чаще интересовались жильем в Барнауле (+40%), Ставрополе (+39%), Кирове (+29%), Томске (+25%) и Саратове (+24%). Россияне стали больше рассматривать объекты с четырьмя комнатами и более (рост спроса составил 18% за месяц), трехкомнатные (+13%), однокомнатные (+11%) и двухкомнатные квартиры, а также студии (+10% в обоих сегментах).

В то же время предложение в сегменте долгосрочной аренды на платформе в среднем по России снизилось на 3% за месяц. Они объяснили, что на фоне растущего спроса квартиры сдаются быстрее, из-за чего общее число доступных для найма объектов сокращается. Однако в годовом выражении объем предложения вырос на 1,4%. По словам аналитиков, в условиях высоких рыночных ставок по ипотеке продавать вторичное жилье стало сложнее, поэтому часть собственников временно переходит на рынок долгосрочной аренды.

При этом стоимость долгосрочной аренды квартиры по сравнению с июнем 2024 года не изменилась — в среднем по стране она составляет 30 тыс. рублей в месяц. Однако снижение цены наблюдается в Омске и Севастополе (-4% в каждом). Во втором летнем месяце дешевле всего было снять квартиру в Кирове (в среднем 17 тыс. рублей в месяц), Брянске (18 тыс. рублей), Ярославле и Ульяновске (по 20 тыс. рублей). Среди городов с самыми высокими средними ценами — Москва (80 тыс. рублей в месяц) и Санкт-Петербург (40 тыс. рублей).

Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев отметил, что в первый месяц после завершения массовой льготной ипотеки часть потенциальных покупателей квартир в новостройках, которые не попадают ни под одну из льготных программ, сделала выбор в пользу аренды жилья, пишут «Известия».

«Однако это не оказало существенного влияния на уровень спроса — по итогам июля показатель сопоставим со значениями прошлого года. Такой тренд объясняется двумя причинами. Во-первых, наниматели, которые перешли из сегмента новостроек, составляют незначительную долю среди всех людей, нацеленных на аренду жилья. Во-вторых, повышение арендных ставок сдерживает рост спроса. Как итог, мы отмечаем, что текущая активность на рынке долгосрочной аренды во многом продиктована сезонностью», — заключил эксперт.