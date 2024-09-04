«Дневной дозор»: Может ли индивидуальное жилье в Пскове стать альтернативой квартирам?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Может ли индивидуальное жилье в Пскове стать альтернативой квартирам?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В России набирает темпы индивидуальное жилищное строительство. Как глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил на недавнем совещании у президента Владимира Путина, с начала года в российских регионах введено почти 44 миллиона квадратных метров индивидуального жилья (314 тысяч) домов, что на 23% превышает прошлогодний показатель. Тенденция к увеличению ввода частных домов, по словам министра, сохранится. Если вспомнить, то еще лет 20-30 назад жители нашей большой страны мечтали получить квартиры в новеньких многоэтажках. Фиксировался бум жилищного строительства, особенно в мегаполисах. Да и в Пскове многоквартирных домов строилось в разы больше, чем, скажем, в 90-е. С годами ситуация поменялась. Теперь многие хотят жить не в «человейниках», а в собственных коттеджах. Особенно это характерно для жителей маленьких городов вроде Пскова: расстояния до городской черты со всей инфраструктурой небольшие, а стоимость дома сопоставима с ценой на приличную 3-4-комнатную квартиру. Согласитесь, при наличии личного транспорта весьма выгодное вложение.
Но есть у истории с собственным домом и «минусы»: домовое хозяйство необходимо содержать. Частые проблемы с вывозом мусора, с газоснабжением, канализацией и электричеством, как правило, влекут за собой дополнительные затраты. Прибавьте к этому состояние дорог и проблемы инфраструктурного плана — многим жителям коттеджей приходится часто ездить в город, потому что в зоне их проживания нет всего, в чем они нуждаются. Поэтому многие продолжают считать, что квартира в городе намного лучше, чем заморочки с индивидуальным жильем. Что в итоге победит — квартиры или индивидуальное жилье? Могут ли в Пскове и Псковском районе коттеджи составить альтернативу квартирам? Какие проблемы препятствуют развитию индивидуального жилищного строительства? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Заместитель руководителя группы компаний «ЛУГ» Светлана Сибилькова не ощущает, что покупать квартиры в Пскове и Псковском районе стали меньше. По ее словам, в этом плане все продолжает колоситься. А вот руководитель отдела продаж группы компаний «Реставрационная мастерская» Андрей Монин, исходя из своего опыта, отмечает некоторое снижение спроса на квартиры.
По статистике Сбера, за год на Северо-Западе России на 90% вырос спрос на кредитные средства для индивидуального жилищного строительства. В Псковской области этот показатель составил 70%. С января по июль 2024 года жители Псковского региона оформили более 60 ипотечных кредитов на коттеджи. Заметно вырос и средний размер ипотечного кредита на частные дома. По Северо-Западу он составил 5 млн рублей, а по Псковской области — 3 млн 600 тысяч. Как отмечают эксперты, многие россияне в последнее время отдают предпочтение покупке собственного дома из финансовых соображений. Льготная ипотечная программа «Господдержка» теперь не действует, поэтому покупка жилплощади в многоквартирных домах стала дорогим удовольствием, а сельская ипотека (программа льготного кредитования покупки недвижимости в небольших населенных пунктах всего под 3% годовых) все еще в действии. Иными словами, построить или купить собственный дом сейчас дешевле, чем покупать квартиру.
В этом убедилась и псковичка Анна Машкова. Два года назад она поменяла квартиру в элитном доме на Завеличье на загородный дом в нескольких километрах от Пскова. И ни о чем не жалеет. Постоянные пьянки-гулянки, шум, выхлопные газы, проблемы с парковкой, мусор сыграли решающую роль в ее намерении переехать из густонаселенного жилого комплекса в свой дом. В итоге это оказалось не только более комфортно и безопасно, но и доступно — дом Анна приобрела на полмиллиона дешевле, чем продала квартиру. Хотя, справедливости ради отметим, что не так все идеально - проживание в коттедже несет за собой не только плюсы, но и минусы.
В собственном доме жить или в квартире, зависит, прежде всего, не от финансового аспекта, а от личных предпочтений человека, отмечает директор «Северо-западной промышленной компании», девелопер Иван Мешков. И одно никогда не победит другое.
За то, что в нашей стране, в том числе в Псковской области, начал расти спрос на индивидуальное жилье, нужно благодарить коронавирус. В то время многим хотелось обособиться, спрятаться, вспоминает риэлтор Андрей Шубарцов и, опираясь на свой профессиональный опыт, отмечает, что показатели ввода коттеджей продолжают расти. Теперь к списку причин присоединился и финансовый аспект: строить или покупать готовый дом стало выгоднее, чем покупать квартиру. Например, чтобы купить в кредит «вторичку», надо чувствовать себя в финансовом плане достаточно уверенно, потому что выплаты получаются достаточно высокие.
Фото: Андрей Шубарцов / «ВКонтакте»
Перспективы развития индивидуального жилищного строительства в Пскове ничем не отличаются от перспектив в любом другом регионе, отмечает архитектор-девелопер, спецпредставитель Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства в регионах Сергей Станкевич. У всех муниципальных образований, кроме городов-миллионников, примерно одинаковая стратегия развития ИЖС. И заключается она в том, что коттеджи строятся в непосредственной близости от города. Вокруг Пскова огромные территории, поэтому перспектива для развития коттеджной застройки есть, отметил Сергей Станкевич и перечислил ряд проблем, которые мешают этому сектору развиваться более активно, правильно и современно.
Фото: пресс-служба правительства Псковской области
«Первое, но стандартное, по большому счету, для всей страны - это отсутствие генпланов и многих других нормативных документов, которые позволяют системно развивать территорию, не теми способами, как делают сейчас, когда коммерческим способом выкупают небольшой какой-то объем земли, например, в Неелов, еще где-то, чтобы построить там двадцать домов и уходят. А когда мы говорим о системном развитии какого-то направления, где может формироваться поселок за поселком, там в итоге на тысячу домов, например. Вторая проблематика - это отсутствие системных достаточно крупных девелоперов, которые работают именно в ИЖС. А это приводит к тому, что не создается интересные концепции не разрабатываются интересные проекты инфраструктуры. Все-таки системный подход - это даже уже не поселки, это так называемая горизонтальные города и некоторые загородные кластеры. Развивать их без крупных девелоперов и такого встречного системного подхода к государству, ну в данном случае областей, в Псковской области невозможно»
Загородное домостроение очень важно. Оно может стать драйвером рынка недвижимости, полагает руководитель агентства недвижимости «Этажи» Роман Максименко. Учитывая, что госпрограмма льготного кредитования отменена, а сельская ипотека еще действует, можно сказать, что индивидуальное жилищное строительство — это панацея для покупателей. Однако в Пскове и Псковском районе есть сдерживающий фактор — отсутствие крупных застройщиков, обладающих приличным капиталом для того, чтобы строить коттеджные поселки мечты, отмечает Роман Максименко и в красках описывает, как схема работает сейчас.
Может ли индивидуальное жилье в Пскове стать быть альтернативой квартирам? Судя по мнению наших сегодняшних спикеров, однозначно нет — псковичи будут покупать как квартиры, так и коттеджи — все зависит от личных предпочтений и от размера кошелька. Но для того, чтобы индивидуальное жилищное строительство процветало, нам не хватает самую малость — системного подхода, проработанной нормативной базы и крупных застройщиков, заточенных именно на строительство коттеджей.
Татьяна Иванова