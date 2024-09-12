Недвижимость

Вторая очередь ЖК «Заречье PARK» в Пскове сдана досрочно

В эксплуатацию официально принят дом в Пскове по улице Ижорского Батальона, 17. Сдача нового объекта недвижимости состоялась досрочно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил застройщик.

Введенный дом является заключительной очередью ЖК «Заречье PARK». Он возведен по каркасно-монолитной технологии, здание поднимается вверх на 13 этажей.

Первая очередь жилого комплекса сдана в прошлом году. Поэтому жильцы нового дома станут обживать завершенный проект с благоустроенным двором и игровой площадкой с современным комплексом для детей всех возрастов.

Выполнено озеленение, установлены скамейки. Отличительная черта жилого комплекса — увеличенные парковки, выполненные по новым нормам.

«Заречье PARK» выстроен в микрорайоне Овсище с устоявшейся инфраструктурой: отличное транспортное сообщение, школа, два детских сада, кабинет врача общей практики и отделение частной клиники, почта, химчистка, сетевые магазины, новый сквер и открытый в этом году пляж на реке Великой.