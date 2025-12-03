Общество

Росгвардия приняла участие в заседании Военного совета Северо-Западного округа

В Санкт-Петербурге под руководством командующего Северо-Западным округом Росгвардии Героя России генерал-полковника Сергея Буракова состоялось заседание Военного совета округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи приняли генералы и офицеры Центрального аппарата Росгвардии, начальники территориальных органов и командиры воинских частей, дислоцированных на территории 11 субъектов страны.

В ходе заседания обсудили итоги реализации программы модернизации и развития системы профессионально-должностной, командирской и боевой подготовки военнослужащих, профессиональной служебной и физической подготовки сотрудников, а также ход комплектования подразделений вневедомственной охраны, центров лицензионно-разрешительной работы, отрядов ОМОН и СОБР.

Военный совет завершил проведение двухдневного оперативного сбора с руководящим составом Северо-Западного округа Росгвардии.