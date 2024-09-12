Недвижимость

На льготные кредиты и ипотеку в селах направят более 6,8 млрд рублей

Правительство выделит свыше 6,8 миллиарда рублей на сохранение программы льготной ипотеки в сельской местности и программы льготных кредитов на благоустройство домов, сообщается на сайте кабмина.

«Правительство продолжает работу по развитию инфраструктуры сельских агломераций. На сохранение программы льготной ипотеки в сельской местности, а также программы льготных кредитов на благоустройство домов будет направлено более 6,8 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в заявлении.

Отмечается, что из этой суммы более 6,4 миллиарда рублей предназначено для продолжения льготной ипотечной программы со ставкой до трех процентов годовых. Это позволит просубсидировать в 2024 году 142,8 тысячи ранее выданных займов, пишет РИА Новости.

Кроме того, почти 330 миллионов рублей пойдет на продолжение реализации программы льготных кредитов на благоустройство домов по ставке до пяти процентов. Средства можно потратить в том числе на проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также на ремонт инженерных систем и кровли.

В правительстве напомнили, что эта работа ведется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».