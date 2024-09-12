Недвижимость

Более 6 млн россиян стали пользователями приложения Госуслуги.Дом

По поручению президента России проводится системная работа по цифровизации жилищно-коммунальной сферы для повышения качества предоставляемых гражданам коммунальных услуг. В рамках реализации этой задачи Минстрой России и Минцифры России внедряют мобильное приложение Госуслуги.Дом, способствующее решению вопросов ЖКХ в одном окне. Количество пользователей, установивших его на свои электронные устройства, уже превысило шесть миллионов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Приложение работает на базе данных ГИС ЖКХ. Оно помогает собственникам квартир управлять домом с помощью мобильного устройства — передавать показания приборов учета, оплачивать ЖКУ и подавать заявки. Через него также можно голосовать на собраниях собственников, изучать планы капитального ремонта, контролировать отчёты управляющей организации, заказывать поверку приборов учета, а также страховать квартиру.

Приложение Госуслуги.Дом регулярно обновляется и пополняется новыми функциями. Так, в сентябре была добавлена коллективная заявка, позволяющая подавать обращение в управляющую организацию совместно с соседями.

«Нам важно не только создать комфортные условия по управлению домом, но и рассказать гражданам о возможности обсуждать и принимать решения. В соответствии с жилищным законодательством часто для решения отдельных вопросов нужны коллективные решения собственников. Поэтому в сентябре в Госуслуги.Дом была добавлена новая функция — коллективная заявка. И мы уже видим, что она вызвала интерес у собственников. Около 10% заявок, создаваемых через приложение за последние три недели, — коллективные», — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

В рамках дальнейшего развития приложения до конца текущего года в планах разработчиков добавить возможность использования Госуслуги.Дом владельцами индивидуальных жилых домов. Также прорабатывается возможность запуска режима несобственника. Таким образом, можно будет дать контролируемый доступ к функционалу приложения нанимателям жилья и решать вопросы ЖКХ за близких родственников.

Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.