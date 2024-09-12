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Платежи по ипотеке в России оказались на 20% ниже ставок аренды жилья

26.10.2024 12:40|ПсковКомментариев: 0

Ежемесячные платежи по семейной ипотеке в большинстве крупнейших городов России оказались ниже ставок аренды жилья, посчитали в федеральной компании «Этажи».

«Средние ставки аренды однокомнатных квартир в крупнейших городах России за прошлый год выросли на 29%. В итоге ежемесячные платежи по семейной ипотеке при покупке однокомнатной квартиры оказались на 20% ниже, чем арендная плата», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Эксперты по ипотеке федеральной компании «Этажи» посчитали, в каких городах-миллионниках России сейчас самая большая разница между ежемесячными платежами по семейной ипотеке при покупке стандартной однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м при первоначальном взносе 20,1% и сроке кредитования 30 лет и арендной платой.

За основу расчета была взята средняя цена квадратного метра в городах-миллионниках России и средняя стоимость аренды однокомнатных квартир.

На первом месте рейтинга доступности покупки квартиры по семейной ипотеки взамен аренды оказался Екатеринбург. Здесь ежемесячные платежи по ипотеке при покупке однокомнатной квартиры оказались на 37% ниже, чем ставки аренды аналогичного жилья. На втором месте — Красноярск с разницей 34%, на третьем — Ростов-на-Дону (31%). Также в пятерке лидеров Волгоград (29%) и Москва (26%).

Далее следуют: Новосибирск (24%), Челябинск и Казань (по 20%), Воронеж и Санкт-Петербург (по 18%). Средние ставки аренды оказались ниже платежей по семейной ипотеке в Уфе (на 19%) и Нижнем Новгороде (на 2%).

Существенно выросшие ставки аренды жилья стимулирует россиян на инвестиции в жилую недвижимость и покупку квартир «впрок».

«Около 15% покупателей квартир сейчас стараются воспользоваться семейной ипотекой, чтобы вложить имеющиеся у них сбережения в недвижимость и защитить их от инфляции на долгий срок, при этом приобретают квартиры не для собственного проживания, а детям на будущее, а пока планируют сделать ремонт и сдавать их, перекрывая большую часть ипотечных платежей и текущих затрат на содержание недвижимости», — подтвердил тренд на российском рынке жилья директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.

По мнению экспертов, в ближайшей перспективе спрос на семейную ипотеку будет поддерживать как раз снизившаяся доступность аренды временного жилья и желание россиян уберечь свои сбережения от инфляции, пишут «Известия».

Источник: Псковская Лента Новостей
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