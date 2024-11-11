Недвижимость

Стараемся расселить аварийный дом на улице Пушкина как можно скорее — Борис Елкин

Аварийный дом №8 на улице Пушкина в Пскове могут расселить в ближайшее время. Об этом в эфире передачи «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал глава города Пскова Борис Елкин.

«На Пушкина есть уже нашумевший дом - Пушкина, 8, который нам необходимо расселить, и мы рано или поздно его расселим. Мы стараемся это сделать как можно быстрее. Надеемся на это, так как сейчас объявят новые программы по расселению аварийного жилья, и мы это сделаем. В дальнейшем этот объект культурного наследия тоже надо как-то использовать», - отметил глава города.

Весьма туманны перспективы использования данного дома, так как его содержание - это большие финансовые затраты, пояснил Борис Елкин.

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«Будем смотреть, может быть, под какие-то социальные или туристические нужды его можно будет реконструировать. Это колоссальные деньги. Но это не за счет бюджета будем делать. В любом случае, за счет бюджета мы сможем его только снести. Да и то это, кстати, будет для бюджета достаточно дорого стоить. А по программе, по всем программам, что касается ветхого жилья, у нас обязательство - снос всего того, что расселили, снести эти объекты. Там есть разные условия в разных программах, там не все могут идти в коммерческую составляющую. На самом деле, используются либо под благоустройство, либо под иные цели, социальные нужды», - добавил Борис Елкин.