В приложении «Госуслуги Дом» появился гостевой доступ

Минстрой совместно с Минцифры проводит системную работу по развитию и внедрению мобильной платформы для решения всех вопросов ЖКХ в одном окне — мобильного приложения «Госуслуги Дом». Цифровое решение на базе ГИС ЖКХ развивает АО «Оператор информационной системы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
В начале января вышла версия 3.8.0, в которой реализована возможность предоставления гостевого доступа. Теперь собственники жилых помещений многоквартирного дома могут выдать доступ к своей недвижимости людям, которым они доверяют, чтобы делегировать им передачу показаний, оплату счетов, отправку заявок в управляющую организацию.
В приложении получение возможности управления чужой недвижимостью происходит через выдачу собственником гостевого доступа. Для этого требуется телефон гостя, связанный с его аккаунтом на Госуслугах, а также установленное приложение на телефоне собственника и гостя. После подтверждения собственником гостевого доступа, гость получает уведомление, и в приложении у него автоматически появляется новый объект с обозначением «Гостевой доступ».
С гостевым доступом можно передавать показания счетчиков, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, писать обращения в управляющую или ресурсоснабжающую организацию, в Госжилинспекцию и службу поддержки приложения, заказывать поверку счетчиков и смотреть отчеты о капитальном ремонте. При этом гости не смогут голосовать в общих собраниях собственников, добавляться в домовые чаты, страховать недвижимость. Собственник в любой момент сможет отозвать гостевой доступ, а гость — отказаться от предоставленного функционала.
Кроме того, теперь приложение стало доступно владельцам индивидуальных жилых домов, включая дома блокированной застройки.
Чтобы воспользоваться новыми функциями, нужно обновить приложение до версии 3.8.0 или скачать его в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery. Авторизоваться можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически.