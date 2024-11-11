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Недвижимость

Юрист рассказал, кому грозит выселение из муниципальной квартиры

28.01.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

На сегодняшний день вопрос выселения из муниципальной квартиры остается актуальным для многих граждан Российской Федерации. Знание оснований, на которых возможно расторжение договора социального найма, поможет каждому арендатору избежать неприятных ситуаций и защитить свои законные права. Юрист Игорь Соломин рассказал об основных аспектах, связанных с выселением из муниципальной квартиры, а также о правах жильцов в данной ситуации.

Выселение из муниципальной квартиры — это серьезная мера, к которой могут прибегнуть органы власти в определенных случаях. Как пояснил советник президента АНО «Центр социальных, креативных и законотворческих проектов «Инициатива», юрист Игорь Соломин, граждане могут быть выселены из жилых помещений без предоставления других жилых помещений в случае, если к ним применяются различные виды нарушений.

Одной из причин для выселения является использование жилища не по назначению. «Под использованием жилого помещения не по назначению понимается использование его не для проживания граждан, а для иных целей», — отметил Игорь Соломин. Это может включать открытие офисов, складов или даже размещение промышленных производств. Использование квартиры для содержания и разведения животных также относится к этой категории.

Кроме того, выселение может произойти в случае, если наниматель и члены его семьи нарушают права соседей. Как заявил Игорь Соломин, систематическое нарушение прав и законных интересов соседей может проявляться в их неоднократных действиях по пользованию жилым помещением без соблюдения прав окружающих. Примеры такого поведения включает прослушивание громкой музыки или проведение строительных работ в ночное время, что может привести к возмущению жильцов и их жалобам.

Также важным фактором является бесхозяйственное обращение с жилым помещением.

 «Под систематическим бесхозяйственным обращением с жилым помещением понимается целенаправленные постоянного характера действия, которые ведут к его порче», — добавил юрист. Это может включать повреждение дверей, окон или сантехники, что существенно снижает стоимость и качество жилья.

Одной из самых острых тем является совместное проживание с гражданами, лишенными родительских прав.

«Если суд признает невозможным совместное проживание родителей с детьми, в отношении которых они лишены таких прав, это также может привести к выселению», — подчеркивает Игорь Соломин.

Таким образом, выселение из муниципальной квартиры — это комплексный вопрос, затрагивающий как права жильцов, так и нормы закона. Граждане должны быть осведомлены о своих правах и обязанностях, чтобы избежать возможных проблем и конфликтов с соседями и управляющими организациями, пишет RuNews24.ru.

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, выселение может произойти в следующих случаях:

  • Неуплата за жилье и коммунальные услуги

Если гражданин не вносит арендную плату и оплату коммунальных услуг более шести месяцев без уважительной причины, это может стать основанием для расторжения договора. Важно отметить, что разбирательства происходит в судебном порядке.

  • Порча имущества

Наниматель несет ответственность за сохранность жилого помещения. «Если ваши действия или действия гостей привели к разрушению или повреждению квартиры, это также может стать основой для выселения», - уточнил юрист.

  • Нарушение прав соседей

Систематические нарушения прав и законных интересов соседей, такие как шум, антисоциальное поведение или хулиганство, могут привести к тому, что суд признает совместное проживание невозможным.

  • Использование жилья не по назначению

Жилое помещение должно использоваться только для проживания. Превращение квартиры в офис, склад или завод — это прямое основание для выселения.

  • Выселение с предоставлением другого жилья

Существуют ситуации, когда граждане могут быть выселены с предоставлением другого благоустроенного помещения. Это возможно в следующих случаях:

  • Снос дома, в котором находится квартира.
  • Изъятие земельного участка.
  • Признание жилья непригодным для проживания.
  • Передача жилых помещений религиозным организациям.

В таких случаях власти обязаны предложить новую квартиру по договору социального найма.

  • Выселение без предоставления другого жилья

В некоторых случаях закон допускает выселение без предоставления нового жилья. Оно возможно, если:

  • Граждане используют помещение не по назначению или повторно нарушают права соседей.
  • Совместное проживание с детьми в случае лишения родительских прав признано невозможным.

Выселение из муниципальной квартиры — это сложная юридическая процедура, которая должна основываться на четких и обоснованных причинах. Каждому нанимателю важно быть осведомленным о своих правах и обязанностях, чтобы избежать потенциальных рисков. В случае возникновения сложностей с жильем рекомендуется обращаться за юридической консультацией, чтобы защитить свои интересы и права, заключил эксперт. 

Теги: #жилье
Источник: Псковская Лента Новостей
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