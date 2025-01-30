Недвижимость

Установлен размер региональной выплаты на покупку жилья для псковских детей-сирот

2,5 млн рублей для детей-сирот, имеющих право на обеспечение жилым помещением в Пскове и Великих Луках, и 1,3 млн рублей – в других муниципальных образованиях области – такой размер региональной выплаты закрепили в региональном законодательстве депутаты Псковского областного Собрания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Принятые изменения прописывают дополнительные гарантии права на предоставление региональной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность.

В Псковской области в очереди на получение от государства жилого помещения стоят 2 040 человек, из них старше 23 лет – 722 человека. Региональная выплата по сути является аналогом жилищного сертификата, предусмотренного федеральным законодательством, но с адаптированными под ситуацию региона критериями – в областном законе смягчены требования по стажу и доходу заявителя.

Кроме того, расширены категории детей-сирот, имеющих право на получение региональной выплаты. Это молодые матери, осуществляющие уход за ребёнком до достижения возраста 3 лет, но не имеющие трудового стажа. Также такая возможность предусмотрена для очередников из числа детей-сирот старше 23 лет, уже имеющих решение суда о предоставлении им жилого помещения в первоочередном порядке. Для этой категории предусмотрена возможность заключения мирового соглашения, после чего им будет предоставлена единовременная региональная выплата на приобретение жилого помещения в собственность, что позволит сократить количество неисполненных судебных решений, а также снизит финансовую нагрузку на органы местного самоуправления.