Жителям псковской деревни Долгорепицы предлагают бесплатно установить границы земельных участков

Комплексные кадастровые работы проведут в деревне Долгорепицы Псковского района (кадастровый номер 60:18:0050401) в среду, 5 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росреестра по Псковской области.
В процессе проведения комплексных кадастровых работ будут бесплатно установлены границы земельных участков.
«Это отличная возможность для жителей получить необходимые консультации от сотрудников ППК "Роскадастр" на месте. Мы призываем вас воспользоваться этой возможностью и задать все интересующие вас вопросы», - заключили в управлении.