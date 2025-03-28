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В Псковской области банки выдадут «семейную» ипотеку на вторичном рынке

31.03.2025 11:33|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области банки выдадут «семейную» ипотеку на вторичном рынке, однако воспользоваться государственной программой для покупки вторичного жилья смогут жители не всех населенных пунктов, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке ВТБ.

В перечень населенных пунктов, которые смогут воспользоваться такой «семейной» ипотекой, вошли Дно, Невель, Новоржев, Опочка, Печоры, Порхов, Пыталово, Гдов, Новосокольники, Остров, Пустошка, Себеж.

«Расширение госпрограммы на вторичное жилье — важная мера поддержки для семей в регионах, где мало новостроек. Это особенно актуально при высоких ставках по рыночным кредитам. Мы уверены, что новая мера поможет улучшить жизнь людей и экономику таких субъектов», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Получить льготу от государства могут семьи с детьми до 6 лет включительно. По условиям программы, семьи могут купить квартиру в доме возрастом не более 20 лет, который не признан аварийным. Воспользоваться «семейной» ипотекой для покупки вторичного жилья можно только один раз. Процентная ставка для всех регионов единая, она существенно ниже текущих рыночных ставок.

Для формирования первого взноса или погашения части кредита заемщики могут использовать материнский капитал. Рефинансирование ранее оформленных кредитов на вторичном рынке по «семейной» ипотеке не предусмотрено. С полным списком городов, где доступна покупка вторичного жилья в многоквартирных домах, можно ознакомиться на сайте оператора программы Дом.РФ.

Теги: #жилье #ипотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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