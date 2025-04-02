Недвижимость

В Пскове демонтировали три гаража на улице Инженерной

Три гаража на улице Инженерной в Пскове демонтировали, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации город Пскова.

Фото и видео: контрольное управление администрации города Пскова

На территории муниципального образования «Город Псков» муниципальным казенным учреждением «Служба благоустройства города» на основании постановлений администрации от 31.10.2024 №1994, №1995 и №1996 осуществлён демонтаж трёх объектов движимого имущества, расположенных в границах кадастрового квартала 60:27:0130201 между земельным участком с КН: 60:27:0130201:134 по адресу: Псков, улица Инженерная, дом 9-А и земельным участком с КН: 60:27:0130201:20 по адресу: Псков, улица Инженерная, дом 11-б.

Демонтаж осуществлён с разбором объектов движимого имущества.