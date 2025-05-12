Недвижимость

Спрос на рыночную ипотеку в апреле вырос до 15,5% — Сбер

В очередном ежемесячном исследовании Аналитический центр Домклик рассказывает, как меняется востребованность льготных и рыночных ипотечных программ. Аналитики приводят данные за апрель 2025 года как в целом по России, так и по регионам, лидирующим по спросу на ипотеку.

Изображение: Сбербанк

В апреле 2025 года Сбер выдал около 158,5 млрд руб. по льготным ипотечным программам. Доля льготной ипотеки в общем объёме выдач по-прежнему остаётся высокой — 84,5%.

Распределение объема выданных ипотечных кредитов по программам в январе 2025 года (топ-10 регионов по объему выдач). Доля выдач по программе «Господдержка» относительно общего объема выдач за месяц показана оранжевым, доля «Семейной ипотеки» — зеленым, IT-ипотеки — фиолетовым, «Дальневосточной и Арктической» — голубым, «Региональной» — жёлтым. Доля выдач по базовым программам (без господдержки) показана серым. Числовые значения долей показаны для случаев, когда значения равны или превышают 0,7%. Данные отсортированы по суммарной доле льготной ипотеки (обозначена белым у основания столбцов, в скобках — изменение относительно предыдущего месяца).

Семейная ипотека сохраняет ведущие позиции среди программ с господдержкой

В апреле 2025 года по Семейной ипотеке россияне взяли кредитов в Сбере на сумму 135,9 млрд руб., что на 4% больше, чем в марте.

Лидерство по доле выдач Семейной ипотеки по-прежнему удерживает Республика Хакасия (91,1%). Ей незначительно уступают Республика Калмыкия с долей 90% и Республика Адыгея (89,8%).

Среди регионов-лидеров по объёмам ипотечных выдач наибольшая доля Семейной ипотеки отмечена в Ростовской области (84,2%).

Возросший интерес к Дальневосточной и Арктической ипотеке

Объёмы выдач по Дальневосточной и Арктической ипотеке выросли к марту этого года почти на 3 млрд руб. или 21%. Возрос и «вес» этой льготной программы в общем объёме выдач – 7,3%. Рост доли к марту 2025 года составил 1,1 п.п.

Наиболее активно Дальневосточной и Арктической ипотекой воспользовались жители Сахалинской области, там на эту программу в апреле пришлось 80,4% от всех выдач. На втором месте расположилась Республика Бурятия с долей 75,7%, а замкнула тройку Амурская область (72,2%).

Остальные льготные программы

Доля выдач по ИТ-ипотеке в апреле составила 1,1%, что на 0,3 п.п. меньше по сравнению с мартом. При этом аналитики предполагают, что уже начиная с мая её объёмы и доля могут вырасти, так как 28 апреля правительство РФ отменило лимиты, установленные для банков по объему льготных IT-ипотек.

В апреле 2025 года наиболее активно ИТ-ипотеку оформляли в Томской (4,7%), Ярославской (4,6%) и Новосибирской областях (4,5%).

Рыночные программы

До данным Сбера, доля рыночных программ немного возросла по сравнению с мартом этого года (+2,5 п.п.), составив 15,5%. Стоит отметить, что более 90% от всего объёма рыночной ипотеки приходится на вторичное жильё.

Регионом с наиболее значительной долей рыночной ипотеки стала Новгородская область – там этот показатель приблизился к 35%. Также относительно высокий спрос на рыночную ипотеку в апреле зафиксирован в Камчатском крае (30%) и Саратовской области (28,4%).

Методология: как считали аналитики

С января 2025 года оценка востребованности льготных ипотечных программ изменилась: сейчас аналитики оценивают данные по объёму выделенных средств на ипотечные программы, а не по количеству сделок (выданных кредитов).

Как и ранее, для расчётов используются данные по заключенным ипотечным сделкам Сбера.

При подсчете объёма выдач также учитываются транши (последующие выдачи), что объясняет присутствие на графиках завершившейся в прошлом году программы «Господдержка».