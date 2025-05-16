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Недвижимость

ЖСК хотят запретить управлять многоквартирными домами

19.05.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Жилищно-строительные кооперативы могут быть лишены права управления многоквартирными домами с последующим обязательством их ликвидации по завершении строительных работ. Такой законопроект на этой неделе может внести глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Сергей Пахомов и ряд депутатов от комитета.

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Сегодня ЖСК выступает в качестве застройщика и обеспечивает строительство, реконструкцию многоквартирного дома на основании выданного ему разрешения, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Одной из функций кооператива может быть управление домами после завершения их возведения. Однако, как показывает практика, зачастую ЖСК не просто берет на себя эти обязанности, но и передает их сторонним организациям, отмечается в документе, пишут «Известия».

«Передача такого управления происходит в лучшем случае. В худшем — творится настоящая анархия: платежи не собираются, перед ресурсниками копятся задолженности. Поэтому мы предлагаем исключить из правоотношений такие кооперативы, которые по своей сути не являются ни ТСЖ, ни УК», — пояснил Сергей Пахомов.

По его словам, в связи с этим законопроектом предлагается ликвидировать ЖСК после завершения строительства, чтобы они в течение трех месяцев после выплаты последнего пая собственника преобразовывались в ТСЖ или нанимали управляющую компанию. Ведь основная их задача именно в строительстве жилого дома, подчеркнул депутат.

Источник: Псковская Лента Новостей
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