Недвижимость

Бесхозяйное жилье в России посчитают

Большую часть бесхозных объектов в России построили до 1992 года, и чаще всего это объекты коммунальной инфраструктуры, заявил заместитель директора департамента экономического и гражданского законодательства Минюста Константин Гультяев. Он напомнил, что право собственности у субъектов и муниципалитетов указали в постановлении Верховного Совета 3020-1 от 1991 года, которое действует до сих пор.

Согласно этому документу, все объекты коммунальной инфраструктуры автоматически попали в муниципальную собственность. Однако зачастую муниципалитеты об этом даже не знают, так как не проводят инвентаризацию, подчеркнул чиновник.

Бесхозные объекты, построенные после 1992 года, в большинстве случаев имеют хозяина, поскольку такую недвижимость могут считать бесхозной только когда владелец отказался от права собственности. Это можно сделать только по заявлению, то есть юридическим действием правообладателя.

«После 1992 года нет оснований прекращать право собственности у людей, которые построили эти дома. При этом нет оснований и утверждать, что бесхозяйное имущество совсем не имеет собственника. Законодательство о домах без владельцев, по нашему мнению, нужно доработать. Например, уточнить, кого именно считать собственниками, и на каком основании можно изымать такое имущество», — рассказал Гультяев.

Необходимо заинтересовать муниципалитеты в том, чтобы они провели инвентаризацию бесхозных домов, а также скорректировать законы в этой сфере, сообщил зампред Комитета Совфеда по экономической политике Александр Трембицкий. По его словам, задача усложняется тем, что закон не обязывает обследовать техническое состояние таких объектов. Кроме того, до сих пор не создали реестр бесхозяйных зданий.

«Нужно провести инвентаризацию всего бесхозяйного имущества в ближайшее время по аналогии, как мы делаем это сейчас с неиспользуемым федеральным имуществом. Там уже идет большая работа, о чем нам докладывал глава Росимущества Вадим Яковенко. Я думаю, что после такой инвентаризации бесхозных зданий окажется гораздо больше, чем нам известно», — отметил Трембицкий.

Помимо этого, в Гражданском кодексе нужно уточнить положение о неизвестном собственнике имущества, указав, кому именно он неизвестен, заявил статс-секретарь — заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. Он сообщил, что проблема с интерпретацией этого положения возникла в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Согласно 225-й статье Гражданского кодекса, если собственник имущества остался неизвестным, то такое имущество считают бесхозяйным. При этом неясно, можно ли официально считать имущество бесхозяйным, если, например, городская комиссия по многоквартирным домам не нашла владельца квартиры, пишет «Парламентская газета».

«Эта проблема в новых регионах показала, что нужно доработать основы 225-й статьи ГК либо следует использовать уже имеющуюся судебную практику. Здесь нужно серьезное законодательное решение, учитывая, что со временем появляется много ранее возникших прав на имущество», — сказал Бутовецкий.