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Суд в Псковской области отказал признавать недействительным расторжение договора аренды

15.07.2025 12:44|ПсковКомментариев: 0

Арбитражный суд Псковской области отказал обществу с ограниченной ответственностью «Премиум» в признании недействительным расторжения договора с компанией «Красный Октябрь», сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Фотография: Яндекс. Карты

Раннее компания «Красный Октябрь» (арендодатель) и компания «Премиум» (арендатор) заключили договор аренды недвижимости. Этот договор был продлен на неопределённый срок. Потом «Красный Октябрь» решил расторгнуть договор и направил «Премиум» уведомление об этом. «Премиум» посчитал, что такое решение неправомерное, и подал в суд.

Суд решил, что «Красный Октябрь» имел право односторонне отказаться от договора, потому что закон позволяет арендодателю делать так при подобных условиях. Суд также отметил, что права «Премиум» при этом не нарушены.

Источник: Псковская Лента Новостей
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