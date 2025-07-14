Недвижимость

«Квадратные метры» с Олегом Брячаком: Возвращение сельской ипотеки и ее «подводные камни»

Новый выпуск программы «Квадратные метры» вышел на радио «ПЛН FM» (102.6 FM). В этом выпуске руководитель проекта ООО СЗ «Монолит» Олег Брячак рассказал о возвращении сельской ипотеки и ее «подводных камнях».

— Что происходит сейчас на рынке жилья?

Самое главное — это те инструменты, которыми государство планирует стимулировать строительный рынок. Как мы с вами знаем, сейчас строительный рынок, а конкретно строительство жилой недвижимости, переживает не лучшие времена. Дело в том, что впервые за много лет в некоторых городах произошла затарка уже готовыми площадями. Таких регионов порядка 12. Среди них Москва, Питер, Казань и еще несколько регионов.

— В общем-то, самые экономически, казалось бы, успешные.

— Казалось бы, но дело в том, что стоимость квадратного метра в этих городах достаточно серьезная. Поэтому это очень тревожный звоночек, когда у строительной компании построено квартир на пять лет вперед. Представьте себе, что строительная компания обладает определенными мощностями. Возможно, в ее структуру входит какой-то завод JBI, достаточно большое количество техники, людей, которые должны продолжать работать, строить. Если строишь, нужно продавать. А получается, что если на пять лет вперед уже настроено, то строительные компании сталкиваются с большими сложностями. Впервые за много лет происходят такие вещи, когда строительные компании, которые приобретали, формировали, каким-то образом добивались лакомых кусочков под строительство микрорайонов, начинают их продавать. То есть это тоже невиданно и неслыханно, что говорит о том, что государству необходимо срочно принимать какие-то меры поддержки строительной отрасли.

— А какая мера поддержки самая действенная?

— Конечно же, самая действенная мера поддержки – это льготная ипотека. Как мы с вами знаем, на данный момент работает семейная ипотека под 6%. Все ей активно пользуются. Я вам хочу сказать, что в некоторых регионах также востребована сельская ипотека. Процент покупки по этой ипотеке составляет 80 с небольшим процентов. В нашем регионе он составляет 98%. Практически все остальные виды ипотеки у нас замерли. Мы с вами видим, что этот инструмент крайне востребован, и его на данный момент не хватает. Поэтому мы с нетерпением ждём, когда заработает сельская ипотека. Дело в том, что сельская ипотека не работает уже около года. И она, конечно же, придаст очень серьёзный импульс строительной отрасли именно в нашем регионе. Потому что основная часть, основная масса застройки ведётся не в городе Пскове, а в Псковском районе. То есть фактически это деревня Борисовичи. Конечно, надеемся, что в сентябре, как слухи ходят уже в правительстве, эта мера поддержки заработает.

— А какие изменения происходят в сельской ипотеке?

— Мы говорили о том, что необходимо для того, чтобы получить сельскую ипотеку. Получатель данного продукта должен отработать в отрасли сельского хозяйства не менее 5 лет. На данный момент это убрано, такого не будет. И под сельскую ипотеку будут попадать, что очень важно: врачи, учителя, полицейские, вневедомственные организации, сотрудники Росгвардии, например, и так далее. Далее, конечно же, это будут специалисты различных агрокомплексов, а также участники СВО, их жены и вдовы, а также фермеры. То есть это достаточно большой, скажем так, круг граждан, которые смогут воспользоваться этим инструментом. Достаточно большое количество предложений на рынке под этот инструмент. И я очень надеюсь, что выход сельской ипотеки существенно повлияет на динамику продаж и облегчит жизнь нашим застройщикам. Я напоминаю, что одно рабочее место в строительной отрасли – это 10 мест вокруг строительной отрасли. Это бухгалтера, юристы, доставка, производство, топливо и так далее. Поэтому, конечно же, эту сферу нашей жизнедеятельности, сферу экономики необходимо поддерживать.

— А есть ли «подводные камни» в этом виде ипотеки?

— Самый опасный и негативный момент сельской ипотеки всё-таки остался. Дело в том, что человек, который работает, например, в агрокомплексе или является врачом, учителем, вот он получил сельскую ипотеку. Кстати говоря, планируется, что выдаваться она будет по 2%, это очень здорово. Однако в случае потери рабочего места он, гражданин, вынужден будет выплачивать рыночную ставку. Она у нас сегодня 26%. То есть это мина замедленного действия. На данный момент в правительстве на это внимание обратили. И сейчас вот идет дискуссия о том, какой период предоставить гражданину, который получил сельскую ипотеку, не по своей вине лишился рабочего места, добросовестный человек, хороший сотрудник и так далее, и вот он попал в такую ситуацию. Поэтому возможно, что будет предоставлено в этом случае гражданину шесть месяцев на то, чтобы трудоустроиться на новую работу примерно вот в тот же сектор, о котором я рассказал.

Константин Калиниченко