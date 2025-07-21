Недвижимость

От древнего Пскова к московским высотам: новая география инвестиций

В условиях высокой ключевой ставки и растущей инфляции жители Пскова активно пересматривают географию инвестиций. Традиционные депозиты едва компенсируют обесценивание денег, а налогообложение доходов свыше миллиона рублей делает их еще менее привлекательными.

В этих условиях московская недвижимость становится объектом повышенного интереса псковичей. Особенно — проекты в новых районах столицы, где за пять лет сформировался уникальный рынок с принципиально иными характеристиками роста.

При этом местный рынок недвижимости пока демонстрирует противоречивые сигналы. В апреле Псков занял почетное 14-е место в рейтинге РИА Новости по доходности вложений в недвижимость — 13,9% годовых среди всех административных центров России. Однако по масштабам строительства город находится лишь на 79-м месте с показателем 0,54 квадратных метра строящегося жилья на жителя.

Парадокс регионального рынка очевиден при анализе финансовых условий. В Пскове средняя стоимость квартиры составляет 96,8 тысячи рублей за квадратный метр, а срок окупаемости варьируется от 7,5 лет при посуточной аренде до 23 лет при долгосрочной.

Привлекательность столичного рынка для псковичей объясняется не только инвестиционным потенциалом, но и относительной доступностью недвижимости. Конечно, при использовании льготных программ.

Например, по программе семейной ипотеки можно приобрести квартиру стоимостью 10 миллионов рублей с ежемесячным платежом 47,4 тысячи рублей. При этом покупатель получает доступ к самой ликвидной недвижимости в стране с высоким потенциалом роста стоимости.

«Клиенты, которые попадают под условия семейной ипотеки, по сути получают возможность приобрести самую ликвидную недвижимость в стране по очень привлекательным условиям», — отмечает директор по ипотечным продажам ГК «А101» Рустам Азизов.

Динамика цен также демонстрирует кардинальные различия. В новых районах Москвы за пять лет стоимость выросла на 117% — с 117 до 254 тысяч рублей за квадратный метр, позволив инвесторам удвоить капитал.

Коммерческие площади в Пскове показывают достойные результаты: торговые помещения окупаются за 4,4 года, офисные — за 11,4 лет. Однако эти показатели блекнут на фоне столичных возможностей. В московских проектах при вложениях от 14-15 миллионов рублей доходность достигает 25% годовых — в шесть раз выше лучших псковских показателей.

«Значимым преимуществом является безопасность таких активов, — подчеркивает заместитель коммерческого директора ГК «А101» Оксана Моисеева. — При высокой прибыльности эти инвестиции практически безрисковые. В отличие от акций или облигаций, недвижимость сохраняет материальную ценность».

Эксперты прогнозируют сокращение объемов жилищного строительства в Пскове из-за снижения продаж и роста стоимости квартир. В такой ситуации диверсификация в крупные стабильные рынки становится особенно актуальной стратегией.

В новых районах Москвы на территории 2,4 тысячи гектаров создается городская среда нового типа. Активно строится метро — за 11 лет открыто 15 станций. Возводятся уникальные объекты: от аквакурорта с серфингом и дайвингом до горнолыжного склона. Население к 2030 году превысит миллион человек.

«Здесь реализуется концепция комплексного развития, где все необходимое находится в пешей доступности, — отмечает Оксана Моисеева. — Создаётся полноценная экосистема с интегрированной инфраструктурой, гарантирующая долгосрочный рост капитализации активов».

Цифровые технологии устранили географические барьеры. Интерактивные платформы позволяют детально изучить локацию и заключить сделку дистанционно. Более трети транзакций проходит онлайн.

Каждая пятая покупка в новых районах Москвы совершается региональными жителями — рациональная стратегия диверсификации портфеля. Дополнительным стимулом для псковских семей становится решение образовательных задач для детей, планирующих обучение в столичных вузах.