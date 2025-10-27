Недвижимость

Минфин России меняет правила семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года

С 1 февраля 2026 года Минфин России вводит новые правила для получения семейной ипотеки. Теперь супруги не смогут оформлять два льготных кредита, как это было ранее. Вместо этого оба супруга будут выступать в роли созаемщиков по одному кредиту.

Согласно новому порядку, если заемщик состоит в браке с гражданином РФ, то его супруг или супруга автоматически станет солидарным заемщиком по кредиту, пишет «Прайм».

Исключение составят случаи, когда один из супругов имеет гражданство, отличное от российского.