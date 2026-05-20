У почти 100 тысяч россиян могут изъять земельные участки, так как они имеют заброшенный вид или используются не по назначению. В 2025 году более 7,5 тысячи владельцев участков получили предписания об устранении нарушений, сообщили в Росреестре. На устранение нарушений собственнику дается от 30 до 90 дней. Если он проигнорирует документ, то следующим шагом может стать суд об изъятии земли в собственность государства.

Еще более 91 тысячи дачников получили предостережение, добавили в Росреестре. Это более мягкая форма документа, где нет четких сроков устранения нарушений закона, пояснила земельный юрист, управляющий партнер Buzanova & Partners Юлия Бузанова. Однако если в следующем сезоне замечания не исправить, то есть риск получить предписание и последующий иск в суд об изъятии земли.

Однако далеко не все россияне проигнорировали уведомление о проблемах на участке.

«В результате принятых Росреестром мер по профилактике и пресечению правонарушений было устранено 17 118 нарушений», — подчеркнули в ведомстве.

В регионах уже начинают формировать специальные комиссии для выявления неиспользованных земель, сообщила Юлия Бузанова.

«Изымать земельный участок имеет смысл только тогда, когда он ликвидный и его можно дальше куда-то реализовать. Земельные участки, которые никому не нужны, изымать будут в последнюю очередь», — пояснила Юлия Бузанова.

По словам эксперта, на исправление нарушения дается от 30 до 90 дней. Однако нарушитель может попросить об отсрочке, пишут «Известия».