У почти 100 тысяч россиян могут изъять земельные участки, так как они имеют заброшенный вид или используются не по назначению. В 2025 году более 7,5 тысячи владельцев участков получили предписания об устранении нарушений, сообщили в Росреестре. На устранение нарушений собственнику дается от 30 до 90 дней. Если он проигнорирует документ, то следующим шагом может стать суд об изъятии земли в собственность государства.
Еще более 91 тысячи дачников получили предостережение, добавили в Росреестре. Это более мягкая форма документа, где нет четких сроков устранения нарушений закона, пояснила земельный юрист, управляющий партнер Buzanova & Partners Юлия Бузанова. Однако если в следующем сезоне замечания не исправить, то есть риск получить предписание и последующий иск в суд об изъятии земли.
Однако далеко не все россияне проигнорировали уведомление о проблемах на участке.
В регионах уже начинают формировать специальные комиссии для выявления неиспользованных земель, сообщила Юлия Бузанова.
По словам эксперта, на исправление нарушения дается от 30 до 90 дней. Однако нарушитель может попросить об отсрочке, пишут «Известия».