Недвижимость

Псковичам предлагают оценить качество жилья и доступность льготных ипотек

Народный фронт Псковской области приступил к анализу эффективности государственных программ поддержки граждан на рынке жилья, в частности – льготных ипотечных программ. Ключевым источником информации станут мнения и предложения самих псковичей, собранные через специальный опрос. Об этом движение сообщило в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Народный фронт Псковской области / «ВКонтакте»

Псковичам предлагается поделиться своим мнением о текущих жилищных условиях, доступности ипотеки, а также о том, насколько действенными являются различные госпрограммы по покупке квартиры или дома.

Оставить свое мнение и предложения можно будет до 25 ноября по ссылке.

«Ваши ответы помогут разобраться в том, что нужно изменить, чтобы жилье стало доступным для всех. Итоги расскажем президенту, а потом – вам», – написали в сообществе.