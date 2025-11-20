Псковcкая обл.
Недвижимость

Расселяй и празднуй

20.11.2025 16:09|ПсковКомментариев: 0

«Псковская область из федерального бюджета получит 33,6 млн рублей на расселение аварийного жилья». Такая новость вышла из официальных источников этой осенью. Невозможно воспринимать ее иначе, как в позитивном ключе, учитывая количество разрушающихся зданий и откровенных бараков, в которых все еще вынуждены обитать, в том числе, жители Псковской области. Однако, сравнивая выделенные средства с реальной потребностью и темпами расселения, ожидаемые миллионы — ложка меда в здоровенной бочке дегтя, которая десятилетиями отравляет существование стоящих в очереди на расселение и живущих в аварийных квартирах. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера узнала, на что и как скоро потратят федеральные средства, что там с новосельем у обитателей коммуналок в ветхом историческом памятнике на улице Пушкина в Пскове и чем закончилось уголовное дело главы Печорского района Дмитрия Сопотова, погоревшего на аварийном жилье.

 

Обещанного ждут полвека

Официально расселение аварийного жилья — это полномочия органов местного самоуправления, то есть городских и окружных властей, которым федерация и регион оказывает помощь. На практике, всем очевидно, что ни один муниципалитет, включая Псков, не в силах самостоятельно справиться с проблемой. На ее полное решение требуется 2 млрд — такую сумму назвало региональное министерство ЖКХ в ответ на запрос Псковской Ленты Новостей. Прямо сейчас более тысячи человек в Псковской области живут на 25 тысячах метров аварийного жилья, ожидая очереди на празднование новоселья. Искомую сумму не в состоянии осилить и областной бюджет, потому и требуются вливания в программу из федерального центра.

В начале октября стала известна сумма, которую федеральный центр выделяет Псковской области для реализации региональной программы расселения аварийного жилья. Она рассчитана на текущий и следующий годы и разработана по федеральному проекту «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего будет истрачено 75,63 млн рублей — 33,57 млн от государственного «Фонда развития территории», который на федеральном уровне является оператором деятельности по сокращению количества аварийных метров, еще 42,06 млн выделит областной бюджет. Средства будут направлены в Красногородский, Куньинский, Опочецкий, Порховский, Пыталовский и Себежский муниципальные округа.

До конца 2026 года будет расселено 7 многоквартирных домов, то есть 970 квадратных метров аварийного жилья, в котором сейчас живет 31 семья или 67 человек.

Нетрудно провести расчеты: если финансирование продолжится в том же темпе, то для расселения тех, кто уже сейчас ждет своей очереди, потребуется каких-то 53 года. И это без учета домов, которые за грядущую половину века пополнят реестр ветхих.

По «пушкинским» местам

Самому крупному муниципалитету региона — Пскову — повышенное внимание было уделено в предыдущие годы. Так, в 2023 году на пересечении улиц Инженерной и Юности досрочно сдали дом, часть квартир в котором ушла на расселение ветхого жилья. На стройплощадку незадолго до раздачи ключей приезжал Сергей Степашин, председатель попечительского совета Фонда развития территорий.

Сергей Степашин на стройплощадке с губернатором Михаилом Ведерниковым и главой Пскова Борисом Елкиным.

«В пример надо ставить. Таких примеров раз, два и обчёлся, и качество соответствующее», - похвалил тогда псковичей высокий гость.

В действующей муниципальной программе «Обеспечение жильем жителей города Пскова» первым в очереди на расселение значится дом №8 по улице Пушкина — многострадальные коммуналки в объекте культурного наследия в самом центре города. Всего до 2030 года расселят шесть домов — по одному в год. Дом с улицы Пушкина, расселение которого наметили на 2025 год, построен в 1917 году, но фактически, это дата его приема на государственный баланс, и здание на несколько десятков лет старше. До революции здесь располагался доходный дом, еще в восьмидесятые годы по плану развития туризма жильцов собирались расселить, забрав здание под гостиницу (тогда же в городе начали возводить незавершенное до сих пор здание под «Интурист»), в списке на получение новых квартир жильцы впервые оказались в 1993 году.

В конце прошлого года в эфире «ПЛН FM» глава города Борис Елкин упоминал о стремлении расселить его «как можно быстрее».

Ключи от нового жилья «пушкинцы» получают прямо сейчас.

«В доме необходимо переселить 54 семьи, - сообщил заместитель главы администрации Пскова Виталий Сухинский в ответе на запрос Псковской Ленты Новостей. - На сегодняшний день, переселены 44 семьи, по 10 семьям ведется работа по согласованию объектов для переселения. Срок расселения — до конца 2025 года».

То есть уже к началу следующего года с карты Пскова исчезнет застарелая болевая точка.

Новое аварийное жилье

Новое жилье должно находиться в том же населенном пункте (исключения — с письменного согласия жителей аварийных метров) и по степени благоустроенности соответствовать общим условиям. Грубо говоря, не может туалет быть на улице, если в поселке есть централизованная канализация. Метры для переезда покупают через конкурсы или возводят специально. В некоторых муниципалитетах такие дома становятся первыми новостройками за несколько десятилетий. Возможно, из-за утраты компетенций в жилищном строительстве возникают казусы, подобные произошедшему в Печорском районе.

Розетка над ванной - чудеса дизайна в печорской новостройке для расселения. Фото «МК в Пскове».

В 2020 году фигурантами уголовного дела стали бывший глава Печорского района Дмитрий Сопотов (статья «Халатность»), его экс-зам Василий Уланов и бывший глава администрации того же района Юрий Конченко (двух последних обвиняли в превышении должностных полномочий). Отставные чиновники погорели на переселении печерян из аварийного жилья. В 2017 году они выдали жителям райцентра ключи от 18 квартир в новостройке на улице Гагарина. Впоследствии правоохранительные органы заявят, что дом «не может использоваться в качестве жилых помещений» из-за многочисленных нарушений. «В крыше - видимые дыры, пол на чердаке - в щелях, стропила - с плесенью, в подвале нарушена гидроизоляция, стены в подъездах без штукатурки, недоделки в квартире и во дворе. Один из жильцов пожаловался, что у него даже плитки в ванной комнате нет, а сама ванна не закреплена. По стенам всего дома немедленно поползла плесень, а крыша не выдержала первых же дождей», - так описывало состояние свежесданного дома издание «МК в Пскове».

В конце 2020 года бывшим печорским чиновникам было предъявлено обвинение. Однако наказания никто из них так и не понес. В 2024 году рассмотрение вопроса о вине Конченко и Уланова было прекращено в суде в связи с истечением сроков давности. Кстати, в 2017 году Юрий Конченко по той же статье присудили 45 тысяч рублей штрафа за нанесенный государству и общественным интересам ущерб размером в 15 млн рублей – в 2015 году он принял у дорожников работы после проведенного с нарушениями ремонта. Год спустя по амнистии к 70-летию Победы штраф и судимость с него были сняты. Обвинения в адрес Дмитрия Сопотова так и не дошли до суда, срок давности истек еще на стадии следствия.

Из-за некачественной устроенной вентиляции потолки пошли плесенью. Фото «МК в Пскове».

Деяния подрядчика, строившего дом для переселенцев, были выделены в отдельное производство. Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в мошенничестве, наказание — три года условно с испытательным сроком в три года — без какой бы то ни было компенсации, так как денег на счетах бизнесмена обнаружено не было.

От семи лет до полувека

Средства на расселение жителей аварийных домов Псковская область получает с 2008 года. За это время расселено 130,8 тысяч метров жилья в 684 аварийных домах. Новые квартиры получили 8900 человек, на что государство потратило 5,32 млрд руб. Такая статистика более обнадеживающая, чем последняя тенденция, общий темп финансирования дает надежду на решение двухмиллиардной проблемы нынешних жителей аварийных домов за семь лет.

«В настоящее время на федеральном уровне разрабатываются новые подходы и механизмы к расселению аварийного жилищного фонда, исходя из которых с 2026 года будут разрабатываться последующие областные программы расселения», – сообщили нам в правительстве области.

Как правило, расселяемые дома сносят. Например, минувшим летом псковичи в режиме реального времени наблюдали демонтаж двухэтажки 1956 года постройки напротив Поганкиных палат в Комсомольском переулке.

Снос дома в Комсомольском переулке в августе нынешнего года. Фото Александры Нудьги из сообщества «Фотоблог. История Пскова и области».

Но «как правило» - не означает «всегда». Возникают нюансы, связанные с коммерческими помещениями. Если «обычные» жильцы с радостью забирают ключи от нового современного жилья, то владельцы нежилых помещений не всегда готовы расставаться со своими метрами в проходных локациях. И получается, что дом расселили, но он стоит, внутри работают заведения, и возникает ощущение, что власти манкируют своими обязательствами, когда те давным-давно выполнены.

Например, рядом с областной больницей стоит дом с адресом: ул. Максима Горького, 26а — двухэтажный «скворечник» 1917 года постройки. Он не должен был дожить до своего столетия. «Ваш дом будет расселен в 2013 году», - табличка с такой надписью появилась на фасаде в преддверии ожидаемого события. Вовремя оно не произошло, а о степени износа дома и комфортности жизни в нем можно судить по маленькому эпизоду. В 2014 году директор управляющей компании называл «вполне естественным» обнаружение жительницей крысы в детской кроватке.

Табличка с обещанием расселения висит до сих пор. Можно сказать, стыдливо закрытая — если не знать недавнюю историю. Дом все-таки благополучно расселили, случилось это еще десять лет назад. Однако собственники двух некоммерческих помещений решили не отказываться от своей недвижимости. В итоге, шесть расселенных квартир тоже перевели в нежилой фонд.

«В 2017 году помещения проданы с торгов, - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Пскова. - В настоящее время данный дом имеет только нежилые помещения, находящиеся в частной собственности».

Дом на улице Максима Горького расселен, но не сломан. Фото Анны Тягуновой.

Словом, государство обещания выполнило, а частник своим имуществом волен распоряжаться, как угодно. Судя по всему, такие обязательства будут выполнены и во всех остальных случаях. Даже если кому-то придется для этого прождать от семи лет до половины века.

Все мы гордимся нашей страной и хотим видеть ее великой державой. Одна из составляющих подлинного величия — условия, в которых живут граждане. Сейчас около четверти населения живет в жилье барачного типа. Выполнение государством обязательств по переселению людей в нормальное жилье полностью вписывается в концепцию социального государства. А наше государство именно такое — социальное, что записано в Конституции. Тема расселения аварийного жилья — крайне чувствительная. Из-за этого периодически отдельные ситуации, в том числе, из Псковской области доходят то до Первого канала, то до главы Следственного комитета Александра Быстрыкина, вынужденного брать на контроль их разрешение. Потому что право на жизнь в достойных условиях — одно из базовых для каждого человека. И если в Москве по программе реновации сносят вполне еще крепкие хрущевки, чтобы застроить территорию более дорогим жильем, то в регионах победой будет, если однажды больше никому не придется ходить в туалет на улицу.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
