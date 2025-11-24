Наталья Федорова: Очередь на квартиры для детей-сирот не уменьшается

Расселение ветхого жилья и выделение квартир для детей-сирот - актуальная проблема в Псковском муниципальном округе, рассказала глава округа Наталья Федорова в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM).
Ветхое жилье тоже имеется на территории муниципалитета.
«В какие-либо программные продукты ранее мы не попали. А вот возможность с помощью программы комплексного развития территорий переселить некоторые, самые критические дома, у нас появилась, начиная с этого года. Поскольку сейчас проект строительства с нашей стороны - котельная, со стороны застройщика - дома, он уже на хорошей стадии реализации. В следующем году мы окончательно уже выполним по этому направлению обязательства друг перед другом. Поэтому мы сможем расселить несколько ветхих аварийных домов, и я надеюсь, что дальше таким же образом мы сможем с помощью других программ реализовать это право жителей», - заключила Наталья Федорова.
Напомним, в ЖК «Невский парк» в псковской деревне Хотицы реализуется проект комплексного развития территории в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Там продолжается строительство котельной на 12 МВт.