Сети прокладывают к котельной в псковской деревне Хотицы

В ЖК «Невский парк» в Хотицах, где реализуется проект комплексного развития территории в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», происходят заметные изменения. Об этом пишет глава Псковского района Наталья Федорова в соцсети ВКонтакте. Там продолжается строительство котельной на 12 МВт.

Фото: Наталья Федорова / ВКонтакте

За минувшую неделю подрядчик смонтировал кровлю и «одел» контур здания сэндвич-панелями, далее – внутренние работы. Параллельно идет активная работа по прокладке сетей к котельной.

По словам главы района, двигаются работы и у застройщика, который выполняет обязательства по вводу в эксплуатацию нового жилья: два многоэтажных жилых дома возведены под кровлю, ведутся внутренние работы. Еще две многоэтажки растут на глазах – в настоящее время строительство идет на уровне вторых этажей.

Напомним, что проект КРТ – это обоюдные обязательства застройщика (ввод в эксплуатацию в целом 36 тысяч кв.м. современного благоустроенного жилья) и муниципалитета (подготовка новой газовой котельной). Проект реализуется за счет средств федерального бюджета в сжатые сроки и находится на постоянном контроле.