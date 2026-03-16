Участок земли на Запсковье планируют отдать под объект бытового обслуживания

Объявили аукцион по передаче участка земли на улице Олега Кошевого в Пскове под объект бытового обслуживания, следует из соответствующего распоряжения губернатора Псковской области.

«Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 60:27:0060239:129, площадью 742 кв. м, с местоположением: Псковская область, город Псков, улица Олега Кошевого, сроком на 30 месяцев, с видом разрешенного использования: "Бытовое обслуживание" (код 3.3) для строительства объекта бытового обслуживания населения», - говорится в документе.

Начальная цена - 5 510 рублей.