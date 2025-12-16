Недвижимость

Под контролем приставов в Пскове демонтировали незаконную пристройку к квартире

Судебные приставы добились исполнения решения суда о сносе незаконной пристройки к многоквартирному дому. Речь идет о псковичке, которая оборудовала входную группу к своей квартире без необходимых разрешений и согласия других собственников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП РФ по Псковской области

Поводом для разбирательства стало обращение администрации города в суд. Проверка показала, что пристройка возведена самовольно, с занятием части земельного участка, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома. При этом разрешение на реконструкцию здания не выдавалось, а согласие всех собственников не получили.

Суд удовлетворил исковые требования администрации и обязал владелицу квартиры в установленный срок демонтировать незаконную конструкцию. После вступления решения в законную силу исполнительное производство было возбуждено в отделении судебных приставов Псковской области.

Гражданку уведомили о возможных мерах принудительного исполнения, включая штрафные санкции. Однако в добровольный срок требования суда исполнены не были, в связи с чем судебные приставы применили меры воздействия. После применения мер принудительного характера в присутствии судебных приставов пристройку демонтировали.

Убедившись, что фасад дома приведен в первоначальное состояние и потенциально опасная конструкция устранена, судебный пристав-исполнитель окончил исполнительное производство.