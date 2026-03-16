Россияне стали вдвое чаще продавать квартиры для закрытия ипотеки

Объем досрочно погашенных ипотечных кредитов за счет продажи заложенного жилья резко вырос в конце 2025 года.

Согласно статистике Банка России, в IV квартале таким образом было закрыто ссуд на 425 млн рублей — это вдвое больше показателя аналогичного периода 2024-го. Всего за год россияне погасили ипотеку через продажу квартир на общую сумму 1,3 млрд рублей.

Рост числа таких сделок может косвенно свидетельствовать о финансовых трудностях заемщиков, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Продажа квартиры по рыночной цене становится для них способом рассчитаться с долгом, когда обслуживать кредит больше невозможно, пишут «Известия».

Эксперты связывают эту тенденцию с «волной» рискованных кредитов, выданных в 2023 году. Как пояснил директор рынков России и СНГ «Фам Пропертис» Валерий Тумин, в тот период банки активно одобряли ипотеку с минимальным первоначальным взносом заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Сейчас эти ссуды выходят в просрочку: по данным ЦБ, объем проблемной ипотечной задолженности к концу 2025 года удвоился, достигнув 205 млрд рублей.

Для многих клиентов продажа жилья становится рациональным выходом, чтобы не копить штрафы и не портить кредитную историю, добавил Тумин. Чаще всего это крайняя мера, когда стандартный платеж становится непосильным из-за падения доходов — увольнения, потери премий, ухода в декрет или болезни кормильца, пояснила менеджер продукта «Ипотека» в «Сравни» Екатерина Сташкова.

Заемщики предпочитают самостоятельно продавать квартиру, чтобы не доводить дело до суда, отметил арбитражный управляющий Илья Усынин. Судебное взыскание — процесс длительный и сложный, поэтому добровольная реализация жилья позволяет быстрее закрыть долг и избежать дополнительных издержек.