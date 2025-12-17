Недвижимость

Опрос ПЛН-ТВ: Как псковичи отнеслись к «эффекту Долиной»?

В социальных сетях и СМИ продолжается обсуждение итогов громкого судебного процесса по иску народной артистки Ларисы Долиной к новым хозяевам ее квартиры. История, в которой женщина, купившая жилье, была вынуждена его вернуть, получила в обществе название «эффект Долиной». Что думают об этом псковичи, мы узнаем в новом опросе ПЛН-ТВ.

С результатами аналогичного опроса на сайте Псковской Ленты Новостей можно ознакомиться по ссылке ниже.

Стоит отметить, что уже на этой неделе Верховный суд отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье.