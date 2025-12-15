Недвижимость

Большинство респондентов ПЛН после громкого суда с Долиной задает вопросы к правосудию

В социальных сетях и СМИ продолжается обсуждение итогов громкого судебного процесса по иску народной артистки Ларисы Долиной к новым хозяевам ее квартиры. История, в которой женщина, купившая жилье, была вынуждена его вернуть, получила в обществе название «эффект Долиной». У абсолютного большинства респондентов Псковской Ленты Новостей (76,8%) есть вопросы к правосудию в подобных случаях. В опросе приняли участие 323 человека.

Большинство голосующих указывает на полную глубину проблемы: это не просто конфликт, а целый ряд уязвимостей, при которой даже добросовестный покупатель, прошедший все юридические процедуры, может лишиться жилья спустя годы.

Каждый девятый участник опроса (11,2%) признался: «Теперь боюсь покупать квартиру, особенно не от застройщика». Еще 1,2% респондентов готовы действовать радикально и запрашивать справки о психическом состоянии продавца перед покупкой квартиры.

7,4% респондентов ответили, что не задумываются о проблеме, так как у них «нет денег на квартиру». Ещё 1,9% выразили мнение, что «народных артистов надо поддерживать», видя в ситуации прежде всего личную драму знаменитости.

Всего 1,5%, видимо, решили уберечь свою психику, потому что об «эффекте Долиной» они совсем ничего не знают.

Таким образом, «эффект Долиной» породил серьезный кризис доверия к надежности и конечности сделок с недвижимостью и поставил перед обществом острые вопросы о предсказуемости и справедливости судебной системы в имущественных спорах. Подобный страх может оказать заметное влияние на рынок и настроения потенциальных покупателей.

