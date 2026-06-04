Семейная ипотека со ставкой 4,6% в Пскове теперь фиксируется на весь срок кредита

Застройщик «ЛУГ-Девелопмент» совместно с банком ВТБ запустил программу с ипотечной ставкой 4,6% годовых, которая остается неизменной на протяжении всего срока кредита.

Ранее, даже при использовании стандартной семейной ипотеки под 6%, итоговый ежемесячный платеж и общая переплата были ощутимо выше. Теперь у семей появилась возможность приобрести квартиру на еще более выгодных и понятных условиях.

Благодаря фиксации ставки 4,6% на весь срок:

Ежемесячный платеж становится значительно ниже, чем при стандартных 6%;

Итоговая переплата за весь период кредита сокращается;

Платеж никогда не вырастет из-за изменения ключевой ставки ЦБ.

Программа «Семейная ипотека 4,6%» доступна для клиентов, которые соответствуют стандартным условиям государственной поддержки:

В семье есть ребенок в возрасте до 6 лет включительно;

Воспитывается несовершеннолетний ребенок с инвалидностью;

В семье есть два и более несовершеннолетних ребенка.

Программа распространяется на квартиры во всех жилых комплексах застройщика «ЛУГ-Девелопмент» в Пскове.

Получить консультацию и подобрать квартиру можно в офисах продаж «Магазин квартир» в ТЦ «Максимус» и ТРК «Акваполис». Подробности по телефону: 793-793.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Полная стоимость кредита 17,651% – 24,623%. Ставка в размере 4,6% годовых на весь срок кредита с даты заключения кредитного договора. Первоначальный взнос от 20,1% при условии приобретения индивидуального жилого дома вне зависимости от проектного финансирования Банка ВТБ (ПАО), либо приобретения квартиры/таунхауса, построенных с использованием проектного финансирования Банка ВТБ (ПАО), комплексного страхования и подтверждения дохода и занятости. Ставка 4,6% обеспечивается за счет получения застройщиком проектного финансирования с использованием эскроу-счетов.

Заемщики — граждане РФ, имеющие детей, являющихся гражданами РФ: одного ребенка в возрасте до 7 лет, двух и более детей в возрасте до 18 лет, либо ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет на дату заключения кредитного договора.

Кредит предоставляется на приобретение у юр. лица - застройщика готового жилого помещения, или на приобретение у юр. лица жилого помещения, находящегося на этапе строительства. Сумма кредита – до 6 млн руб. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. С 23.12.2023 заемщик/созаемщик может получить только один ипотечный кредит с господдержкой. Условия действительны с 19.05.2026 г. до даты изменения банком условий кредитования. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы, Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама. Застройщик: ООО «СЗ ПСК». Разрешение на строительство № 60-27-09-2025 от 14.03.2025. Проектная декларация № 60-000224 размещена на сайте наш.дом.рф. ID дома 65204. Псковская область, г. Псков, Рижский пр. , 94г. Продажа по ДДУ и 214 ФЗ. Не оферта.

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