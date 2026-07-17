ЛДПР просит Минфин запустить программу «Народная ипотека» со ставкой 3%

Лидер партии Леонид Слуцкий указал, что ежемесячный платеж по ипотеке на типовую квартиру во многих регионах сопоставим со средней заработной платой, что фактически лишает граждан возможности приобрести жилье, сообщили Псковской Ленте Новостей представители партии.

Фото: ЛДПР

«Мы в ЛДПР предлагаем программу "Народная ипотека". Ставка 3% годовых, суммы до шести миллионов в регионах и до 12 миллионов в столицах, срок до 30 лет и взнос 15%», — сказал Леонид Слуцкий.

По его словам, воспользоваться программой смогут граждане России, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в том числе молодые специалисты до 35 лет, работники бюджетной сферы, студенты, а также граждане, которые еще не стали родителями.

Программа, как предлагается, будет распространяться на покупку жилья на первичном и вторичном рынках. Приоритет планируется отдать индивидуальному жилищному строительству. «Пусть люди строят свои дома, осваивают землю, создают настоящие семейные гнезда — со своим участком, свежим воздухом, местом для игр детей и грядок для урожая. Это основа для крепкой семьи, для будущего наших детей и развития всей страны», — добавил Леонид Слуцкий.

Как отмечается в обращении, несмотря на снижение средней ставки по рыночной ипотеке до 18,7% годовых к началу июля 2026 года, жилищные кредиты остаются недоступными для большинства семей. По мнению Леонида Слуцкого, ежемесячный платеж по ипотеке на типовую квартиру во многих регионах сопоставим со средней заработной платой, что фактически лишает граждан возможности приобрести жилье.