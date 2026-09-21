 
Недвижимость

Фотофакт: Торговый комплекс «Магеллан» в Пскове сравняли с землей

1

Демонтаж торгового комплекса «Магеллан» близится к завершению. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, здание уже сравнялось с землей.

16 сентября уцелевшим оставался один павильон. На сегодняшний день и он уже почти разобран.

Напомним, ранее администрация города приняла решение о прекращении договора с предпринимателями и сносе комплекса, так как он небезопасен с точки зрения правил дорожного движения и нарушает «треугольник видимости» для водителей.

 

Администрация требовала сноса здания через суд. Не дожидаясь окончательного решения суда, собственник начал демонтаж самостоятельно. 

https://pln-pskov.ru/npsk/598225.html

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026