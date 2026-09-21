Фотофакт: Торговый комплекс «Магеллан» в Пскове сравняли с землей

Демонтаж торгового комплекса «Магеллан» близится к завершению. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, здание уже сравнялось с землей.

16 сентября уцелевшим оставался один павильон. На сегодняшний день и он уже почти разобран.

Напомним, ранее администрация города приняла решение о прекращении договора с предпринимателями и сносе комплекса, так как он небезопасен с точки зрения правил дорожного движения и нарушает «треугольник видимости» для водителей.

Администрация требовала сноса здания через суд. Не дожидаясь окончательного решения суда, собственник начал демонтаж самостоятельно.

https://pln-pskov.ru/npsk/598225.html