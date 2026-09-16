От торгового комплекса «Магеллан» в Пскове остались один павильон и прозрачная крыша

В Пскове продолжаются работы по демонтажу торгового комплекса «Магеллан». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, большая часть здания уже разобрана.

Теперь у торгового комплекса виднеется лишь прозрачная крыша, а единственный уцелевший магазин пока ожидает своей участи.

Напомним, ранее администрация города приняла решение о прекращении договора с предпринимателями и сносе комплекса, так как он небезопасен с точки зрения правил дорожного движения и нарушает «треугольник видимости» для водителей. Администрация требовала сноса здания через суд. Не дожидаясь окончательного решения суда, собственник начал демонтаж самостоятельно.