Строительно-монтажные работы в новом госпитале для ветеранов в Пскове завершат до конца года

Завершение строительно-монтажных работ в новом госпитале для ветеранов войн планируется на конец года. Об этом в Мах сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

По словам главы региона, для региона этот объект имеет особое значение: масштабное расширение и модернизация больничного комплекса позволят поднять на качественно другой уровень оказание медпомощи ветеранам.

Новый трёхэтажный корпус на 100 коек возводит Министерство обороны РФ. На объекте задействовано около 160 рабочих и более 20 инженерно-технических специалистов.

«На сегодняшний день завершается прокладка внутренних инженерных систем. В здание начали подавать отопление – это необходимо для выполнения чистовой отделки помещений. Уже в ближайшие дни ожидается поставка высокотехнологичного медицинского оборудования. Планы по завершению строительно-монтажных работ – в конце года, после чего начнётся капитальный ремонт действующего корпуса», - сообщил губернатор.

На месте старого гаража возведена модульная конструкция на шесть автомобилей.

«Со своей стороны регион будет оказывать всю необходимую поддержку при возникновении любых сложностей. Главное – выполнить всё качественно и в срок. Благодарю Анну Евгеньевну за личное участие в решении стратегических для Псковской области вопросов», - добавил губернатор.

В Минобороны также сообщали, что новостройка находится на участке площадью в 4276,10 м². В здании будут работать три лифта, два из которых (грузоподъемностью 1600 и 2500 кг) приспособлены для использования маломобильными пациентами. Военные строители проложат 5251 м² асфальтированных дорог и проездов, сделают площадки с бетонным покрытием (44 м²), тротуары и отмостку с покрытием из тротуарной плитки (1325,5 м²), 199 м² бетонной отмостки, смонтируют 65 погонных метров ограждения с воротами и калитками, установят 49 уличных светильников, 12 скамеек, 20 урн, а также подготовят площадку под 6 мусорных контейнеров. Вокруг построек разобьют 5428,4 м² газонов, высадят 1 516 деревьев, кустарников и декоративных растений, большинство из которых – цветущие. Ели, сосны, клены, можжевельники, спиреи, астильбы, хосты, ирисы и многие другие представители флоры оживят и украсят собой ландшафт.