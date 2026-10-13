Строительно-монтажные работы в новом госпитале для ветеранов в Пскове завершат до конца года

Завершение строительно-монтажных работ в новом госпитале для ветеранов войн планируется на конец года. Об этом в Мах сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Видео: Михаил Ведерников / Мах
По словам главы региона, для региона этот объект имеет особое значение: масштабное расширение и модернизация больничного комплекса позволят поднять на качественно другой уровень оказание медпомощи ветеранам.
Новый трёхэтажный корпус на 100 коек возводит Министерство обороны РФ. На объекте задействовано около 160 рабочих и более 20 инженерно-технических специалистов.
На месте старого гаража возведена модульная конструкция на шесть автомобилей.
В Минобороны также сообщали, что новостройка находится на участке площадью в 4276,10 м². В здании будут работать три лифта, два из которых (грузоподъемностью 1600 и 2500 кг) приспособлены для использования маломобильными пациентами. Военные строители проложат 5251 м² асфальтированных дорог и проездов, сделают площадки с бетонным покрытием (44 м²), тротуары и отмостку с покрытием из тротуарной плитки (1325,5 м²), 199 м² бетонной отмостки, смонтируют 65 погонных метров ограждения с воротами и калитками, установят 49 уличных светильников, 12 скамеек, 20 урн, а также подготовят площадку под 6 мусорных контейнеров. Вокруг построек разобьют 5428,4 м² газонов, высадят 1 516 деревьев, кустарников и декоративных растений, большинство из которых – цветущие. Ели, сосны, клены, можжевельники, спиреи, астильбы, хосты, ирисы и многие другие представители флоры оживят и украсят собой ландшафт.