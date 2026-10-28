 
Недвижимость

В Псковской области могут снизить минимальный срок владения жильем для продажи его детям-сиротам

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Уменьшение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества в целях освобождения от налогообложения налогом на доходы физических лиц доходов от продажи объектов недвижимого имущества на территории Псковской области обсудили депутаты регионального парламента на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике 28 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заседание проводилось под председательством депутата ЗакСа Павла Гомона.

С докладом выступила старший помощник прокурора Псковской области по взаимодействию с законодательным и исполнительными органами, органами местного самоуправления советник юстиции Ольга Колесникова.

Проект закона внесен прокурором Псковской области на рассмотрение Законодательным Собранием Псковской области в целях расширения рынка вторичного жилья для его приобретения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, путем привлечения продавцов недвижимости вводимой налоговой льготой и созданием выгодных условий.

Правовым основанием для подготовки законопроекта является подпункт 1 пункта 6 статьи 217.1 Налогового кодекса РФ. Согласно этой норме, законом субъекта Федерации минимальный предельный срок владения объектом недвижимости может быть уменьшен вплоть до нуля. В настоящее время он составляет пять лет, а при соблюдении ряда условий - три года.

В проекте закона предлагается снизить этот срок до одного года в случае получения физическим лицом дохода от продажи органам местного самоуправления жилого помещения для его последующего предоставления лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Льгота будет предоставляться однократно для исключения недобросовестных действий продавцов и в беззаявительном (проактивном) порядке.

Аналогичная практика правового регулирования уже реализуется в Республиках Крым, Хакасия, Саха (Якутия), Красноярском крае, Ленинградской, Омской, Новосибирской и Томской областях.

Принятие проекта закона не потребует расходования средств областного бюджета и не повлечет необходимости принятия, внесения изменений или признания утратившими силу иных нормативных правовых актов Псковской области. Проект закона не содержит положений, требующих проведения оценки регулирующего воздействия.

«Вопрос по приобретению жилья - очень важный, он стоит очень остро, особенно в муниципалитетах. Надеюсь, что этот законопроект улучшит условия», - сказал председатель регионального парламента Борис Елкин.

Проект поддержан и рекомендован к принятию. 

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Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Председатель Законодательного Собрания Псковской области.

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