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Политика

24/365, или Год Ведерникова

12.10.2018 18:00|ПсковКомментариев: 10

В пятницу, 12 октября, исполняется ровно год со дня назначения Михаила Ведерникова врио губернатора Псковской области. Подобные вехи располагают к тому, чтобы обратиться к прошедшим событиям, «вспомнить всё» (или, по крайней мере, отметить самое главное), попытаться проанализировать складывающуюся ситуацию и подвести промежуточные итоги. В соответствии с многолетней традицией, согласно которой ПЛН откликается на подобные «круглые даты», мы представляем вашему вниманию статью, посвященную году работы главы области.

Разумеется, начать следует с того дня - 12 октября 2017-го, когда президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Андрея Турчака и подписал указ о назначении нового руководителя Псковской области. Напомним, что назначение Михаила Ведерникова, ранее работавшего заместителем полпредов на Северном Кавказе и Северо-Западе России, стало для всех полной неожиданностью. Да, отставку Турчака в Пскове ждали давно, при этом не исключая, что его сменщиком может стать кто-то из известных нам персон: если уж и не из числа местных «тяжеловесов» - чиновников, глав муниципалитетов или представителей области в российском парламенте, то, по крайней мере, человек, ранее связанный с регионом или, как минимум, бывавший здесь. Однако вышло иначе. Как писала ПЛН о назначенце вечером 12-го, человек абсолютно новый для нашего региона, первый стопроцентный варяг на посту псковского губернатора в новейшей истории, не имеющий серьезного опыта работы в статусе первого лица, Михаил Ведерников представлялся абсолютной загадкой.

Отсюда и те самые вопросы, которыми задавалось местное сообщество, воспринявшее новость о назначении врио губернатора весьма настороженно: кто он, мистер Ведерников? Какими будут его первые шаги на новом месте службы? И — главное — что ждет Псковскую область с новым управленцем? Ответы новому руководителю приходилось давать в каждый из этапов работы в Пскове. Условно таких периодов можно обозначить три.

Погружение

Первый этап (когда, точно также как присланный врио губернатора являлся загадкой для псковичей, так и для него самого регион был терра инкогнито) ознаменовался элементарным вхождением в курс дел и знакомством с местным сообществом.

В день приезда в Псков (а произошло, это кстати, в «пятницу, тринадцатого»), вступая в должность под взором тогдашнего полпреда президента в СЗФО Николая Цуканова, Михаил Ведерников обозначил своей первоочередной задачей погружение в региональную проблематику. Этот процесс занял все первые месяцы работы врио губернатора. Причем, погружаться в проблемы и знакомиться с людьми ему приходилось, попутно решая не терпящие отлагательства проблемы — критическое состояние государственных транспортных предприятий, «мусорный хайп» и ряд других.

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Кроме того, требовалось без раскачки начать готовиться к проведению на территории Псковской области президентских выборов. Ни для кого не секрет, что для любого регионального руководителя в современной России это серьезный экзамен, от успешной сдачи которого зависит его будущее. Первое кадровое решение, принятое врио, касалось именно этого: в ноябре 2017-го политическим вице-губернатором вместо уехавшего вслед за Турчаком Максима Жаворонкова был назначен экс-глава областной избирательной комиссии Николай Цветков. Цель перед последним так и ставилась: как отметил Михаил Ведерников, обращаясь к своему новоиспеченному заму, «главная задача - подготовка к выборам президента Российской Федерации; по работе в избиркоме вам это направление знакомо, но функционал теперь будет другой».

Из иных шагов того периода следует отметить «разруливание» ситуации в Пскове, в результате чего уже стартовавший конкурс по замещению должности сити-менеджера «тормознули», а чуть позже главой администрации города вместо Игоря Калашникова (ныне уже покойного) стал депутат областного Собрания Александр Братчиков. Именно в тот период Михаил Ведерников получил возможность понять, что имели в виду те, кто говорил о весьма непростой ситуации в псковской городском парламенте под председательством Ивана Цецерского.

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В целом же изменений на том этапе было немного — и это следует признать одной из отличительных особенностей врио губернатора. Ведь как у нас обычно бывало? Каждый новый региональный руководитель строил свою политику на отрицании управленческих подходов своих предшественников, заявлял о «новом курсе», обозначал иные приоритеты в социально-экономическом развитии и устраивал кадровые чистки. Так происходило и с Евгением Михайловым в 1996-м, и с Михаилом Кузнецовым в 2004-м, и с Андреем Турчаком в 2009-м. С Михаилом Ведерниковым всё было иначе, и причин тут, на мой взгляд, несколько. Он сменил не того, кому оппонировал ранее или кто не устраивал федеральную власть, а принял бразды правления от ушедшего на повышение Турчака — члена той же путинской команды, так что в определенном смысле был его преемником. В отличие от предшественников, каждый из которых приходил со своей командой, Михаил Ведерников не обладал такой группой, члены которой могли бы занять ключевые посты.

К тому же, повторюсь, в отличие от экс-губернаторов, каждый из которых к моменту начала работы в Доме Советов уже хорошо знал регион, врио был по-настоящему новым, и только осваивался на незнакомой местности.

Что-то кардинально менять он не спешил, и не особо комментировал свои действия — по крайней мере, каких-то программных выступлений и интервью СМИ в конце 2017-го — начале 2018 годов не было. При этом с текущими задачами врио губернатора справлялся, в том числе в марте при помощи приезжих политтехнологов и местных кадров (при пассивности всей местной оппозиции, которая даже не пыталась повлиять на ситуацию) успешно была выполнена главная задача: на президентских выборах Псковская область показала достаточно высокую явку и дружно проголосовала за Владимира Путина.

Таким образом, первый период был завершен - и в символический «губернаторский дневник» Михаила Ведерникова кремлевские кураторы могли поставить зачет.

Всплытие

Вскоре после окончания президентской кампании Михаил Ведерников объявил о намерении участвовать в губернаторских выборах. Произошло это 1 апреля, на встрече с членами Молодежного парламента, а уже через неделю в Пскове был презентован общественный проект под названием «Команда 2018», призванный объединить неравнодушных активных людей, желающих приносить пользу области.

И хотя напрямую с выборами эту инициативу организаторы не связывали (более того — заявлялось, что проект «уйдет» за день голосования 9 сентября), именно активность «Команды 2018» стала одной из центральных тем второго периода в работе Ведерникова в Пскове.

Всем была явлена опора на инициативных общественников — прямо-таки «сподвижников и соль земли Псковской области» (показательно, что в области даже появился новый институт — общественных помощников губернатора, и всё чаще на слуху оказывались фамилии людей «с горящими глазами и беспокойными сердцами».

Например, председателя Молодежного парламента Дениса Матвеева, представительницы Общероссийского народного фронта Натальи Плявинской и других). Вереницей в регион потянулись известные персоны — балетмейстер Гедиминас Таранда, актер и музыкант Гоша Куценко, легенды советского и российского спорта Ирина Роднина, Александр Карелин, Алексей Немов, Федор Емельяненко и др.

Обстоятельства их визитов были разными, но все так или иначе выражали поддержку врио губернатора, которого они уже давно знают. Сообщения о пребывании на Псковщине звезд заполняли информационное пространство и продолжали событийный марафон - нескончаемый калейдоскоп визитов, встреч, фестивалей, форумов, заявлений. Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что в этот период частым гостем в Псковской области стал полпред президента в СЗФО Александр Беглов, заявлявший о планах объехать все муниципальные образования Псковской области (напомню, что планам этим не суждено сбыться: несколько дней назад господин Беглов покинул свой пост и назначен врио губернатора Санкт-Петербурга).

Кроме того, со второй половины мая и сам Михаил Ведерников стал все чаще появляться в публичном пространстве с заявлениями, которые проливали свет на его планы на ближайшую пятилетку и видение госуправленцем перспектив Псковской области. Образно говоря, период погружения в пучину региональных проблем сменился временем всплытия «субмарины» капитана Ведерникова.

Именно в тот период, в ходе публичных выступлений и в интервью из уст Михаила Ведерникова и прозвучали фразы, ставшие затем общеупотребительными — о необходимости искать новые подходы и работать в режиме 24/7, в котором привык работать он сам (так что возвращаясь к формуле 365/24, вынесенной в заголовок, - это такое своеобразное обозначение первого года деятельности в Пскове). Только так — работая на пределе возможностей и, образно говоря, круглосуточно — по Ведерникову, можно достичь целей и справиться с проблемами. Ясно, что часть местного политического класса к подобным заявлениям отнеслась с изрядной долей скепсиса: мол, не он первый, кто делает подобные громкие заявления, а чем это заканчивается - плавали-знаем, и вообще «не первый год замужем».

К числу главных проблем региона врио губернатора был отнесен многомиллиардный госдолг Псковской области (порядка 16 млрд рублей).

Позднее, в ходе встречи Михаила Ведерникова с Владимиром Путиным, было особо обозначено еще несколько основных болевых точек — низкие доходы жителей Псковской области, демографическая проблема и вопросы медицинского обслуживания населения. Наряду с решением этих проблем приоритетами были названы основные направления нового «майского указа» президента.

Плюс повышение транспортной доступности, и первые шаги в данном направлении мы уже увидели: это запуск скоростного поезда «Ласточка» по маршруту Псков-Петербург и возобновление авиасообщения между областным центром и Москвой.

Помимо прочего провозглашалось, что драйверами экономического роста должны стать особая экономическая зона «Моглино» и Великолукский промышленный электротехнический кластер. Отмечу, что в течение года Михаил Ведерников лично принял участие в крупных международных форумах — Сочинском инвестиционном и Петербургском экономическом, на которых были подписаны соглашения о сотрудничестве и реализации совместных проектов с целым рядом компаний и регионов, в том числе с Москвой.

Что до выборов, то за Ведерникова в основном агитировали информированием о текущей работе врио губернатора и достижениями, параллельно — была зачищена вся предвыборная поляна, и у наблюдателей появились основания говорить о новой политической реальности.

Месседж власти тут был прост: играйте по нами установленным правилам. Не согласны играть так и договариваться – покиньте политический ландшафт. Не уйдете сами – вам помогут.

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В результате среди соперников врио губернатора на выборах (Аркадий Мурылев, Антон Минаков, Сергей Кулаков, Игорь Романов) не оказалось никого, кто реально пытался бы «торпедировать» фаворита в ходе избирательной кампании. Едва ли не единственный потенциально серьезный оппонент — псковское «Яблоко» во главе с депутатом регионального парламента Львом Шлосбергом впервые за многие годы фактически оказалось за бортом избирательных кампаний — как в ряде муниципалитетов, где яблочные кандидаты были снять по решению суда, так и на областном уровне: не сумев пройти муниципальный фильтр, кандидат от партии, глава Плюсского района Виталий Аршинов принял решение сойти с дистанции. Более того — оба «яблочных» главы районов, победившие на выборах прошлой осенью (кроме господина Аршинова, это Юрий Павлов из Гдовского района), дистанцировались от «Яблока» и начали взаимодействие с региональной властью.

Так или иначе, по итогам голосования 9 сентября Михаил Ведерников одержал уверенную победу.

Свободное плавание

Комментируя итоги губернаторских выборов — главного регионального политического события-2018, многие эксперты, в том числе председатель областного Собрания депутатов, лидер отделения партии «Единая Россия» Александр Котов, отмечали: избирательная кампания закончена, и когда отзвенят фанфары — для победителя начнется новый этап и большая работа.

Перед губернатором, которому жители области выдали кредит доверия, стоит огромный объем задач. Причем, решать их предстоит в весьма непростых социально — экономических и общественно-политических условиях.

Свидетелями старта этого этапа в работе регионального руководителя, который уже избавился от приставки врио и теперь у него, образно говоря, во многих отношениях развязаны руки, мы являемся в настоящее время. В полном соответствии с ранее сделанными прогнозами, в администрации начались кадровые перестановки. Накануне было объявлено о том, что вице-губернатором по экономике и инвестициям назначена Нинель Салагаева, ранее работавшая в Калининградской области. «Нинель Александровна - высококлассный специалист. Знаю ее лично, имел удовольствие работать с ней в Калининградской области, где она занимала пост министра экономики. Прошу любить и жаловать», - отрекомендовал Михаил Ведерников своего нового заместителя членам Экспертного совета ОЭЗ «Моглино».

А за два дня до этого Михаил Ведерников представил в качестве и.о. руководителя аппарата администрации Псковской области Сергея Дмитриева, до недавнего времени работавшего спасателем в Саратовской области. Он сменил на этой позиции Дениса Гуляева, приехавшего в Псков из Москвы в начале 2018 года. Сейчас объявлено, что господин Гуляев возвращается в столицу и там «продолжит представлять интересы региона». В каком качестве — непонятно.

Соглашусь с теми, кто считает: данные кадровые решения не столько дают ответы на уже существующие вопросы, сколько порождают новые. Да и, кстати говоря, недавняя церемония вступления губернатора в должность, которая принципиально отличалась от традиционных и содержала явный месседж местным элитам, показывает: если кто-то решил, что ответ на вопрос «кто он, мистер Ведерников», получен и загадка разгадана, - очевидно, поспешил.

Подводя итог сказанному, отмечу, что за минувший год Михаил Ведерников успешно справился с решением ряда задач, не совершил откровенных косяков и не породил конфликтов (при этом внутреннее напряжение во взаимоотношениях новой региональной власти со старожилами псковской политической сцены, областными профсоюзами во главе с региональным парламентарием Ульяной Михайловой и некоторыми другими группами присутствует).

В целом, он проявил себя как грамотный тактик. Что до стратегических задач, то тут следует признать: да, разумеется, никто и не ждал, что в течение года будут решены самые острые из проблем, накапливавшихся и усугублявшихся десятилетиями, но, с другой стороны, Михаил Ведерников пока не дал однозначных ответов на главные вопросы, которые ставились осенью 2017-го. Притом, что основные проблемы самим губернатором обозначены верно, «диагноз» поставлен — однако как это будет «лечиться», за счет каких ресурсов власть намерена решать проблемы в различных сферах (политической, экономической, социальной) по-прежнему до конца не понятно. Как и то, хватит ли профессионализма «эскулапов» (как местных, так и приглашенных из-за пределов области) для скорого исцеления области. Амбициозные планы и заявленные приоритеты — это прекрасно, но судить и в Москве, и в Пскове будут по конкретным результатам и эффективности работы в приоритетных направлениях.

Александр Савенко

Пресс-портрет
Михайлов Евгений Эдуардович Кузнецов Михаил Варфоломеевич Генеральный директор Сибирской генерирующей компании. Губернатор Псковской области с 2004 по 2009 год
Шлосберг Лев Маркович Котов Александр Алексеевич
Цветков Николай Юрьевич Врио заместителя губернатора Псковской области Братчиков Александр Николаевич Глава администрации города Пскова
Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Путин Владимир Владимирович
Мурылев Аркадий Анатольевич Жаворонков Максим Константинович Первый заместитель руководителя ЦИК партии «Единая Россия» – руководитель организационного управления
Калашников Игорь Викторович Минаков Антон Александрович
Матвеев Денис Сергеевич Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Аршинов Виталий Владимирович Глава Плюсского района
Источник: Псковская Лента Новостей
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А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
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