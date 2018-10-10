Политика

24/365, или Год Ведерникова

В пятницу, 12 октября, исполняется ровно год со дня назначения Михаила Ведерникова врио губернатора Псковской области. Подобные вехи располагают к тому, чтобы обратиться к прошедшим событиям, «вспомнить всё» (или, по крайней мере, отметить самое главное), попытаться проанализировать складывающуюся ситуацию и подвести промежуточные итоги. В соответствии с многолетней традицией, согласно которой ПЛН откликается на подобные «круглые даты», мы представляем вашему вниманию статью, посвященную году работы главы области.

Разумеется, начать следует с того дня - 12 октября 2017-го, когда президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Андрея Турчака и подписал указ о назначении нового руководителя Псковской области. Напомним, что назначение Михаила Ведерникова, ранее работавшего заместителем полпредов на Северном Кавказе и Северо-Западе России, стало для всех полной неожиданностью. Да, отставку Турчака в Пскове ждали давно, при этом не исключая, что его сменщиком может стать кто-то из известных нам персон: если уж и не из числа местных «тяжеловесов» - чиновников, глав муниципалитетов или представителей области в российском парламенте, то, по крайней мере, человек, ранее связанный с регионом или, как минимум, бывавший здесь. Однако вышло иначе. Как писала ПЛН о назначенце вечером 12-го, человек абсолютно новый для нашего региона, первый стопроцентный варяг на посту псковского губернатора в новейшей истории, не имеющий серьезного опыта работы в статусе первого лица, Михаил Ведерников представлялся абсолютной загадкой.

Отсюда и те самые вопросы, которыми задавалось местное сообщество, воспринявшее новость о назначении врио губернатора весьма настороженно: кто он, мистер Ведерников? Какими будут его первые шаги на новом месте службы? И — главное — что ждет Псковскую область с новым управленцем? Ответы новому руководителю приходилось давать в каждый из этапов работы в Пскове. Условно таких периодов можно обозначить три.

Погружение

Первый этап (когда, точно также как присланный врио губернатора являлся загадкой для псковичей, так и для него самого регион был терра инкогнито) ознаменовался элементарным вхождением в курс дел и знакомством с местным сообществом.

В день приезда в Псков (а произошло, это кстати, в «пятницу, тринадцатого»), вступая в должность под взором тогдашнего полпреда президента в СЗФО Николая Цуканова, Михаил Ведерников обозначил своей первоочередной задачей погружение в региональную проблематику. Этот процесс занял все первые месяцы работы врио губернатора. Причем, погружаться в проблемы и знакомиться с людьми ему приходилось, попутно решая не терпящие отлагательства проблемы — критическое состояние государственных транспортных предприятий, «мусорный хайп» и ряд других.

Кроме того, требовалось без раскачки начать готовиться к проведению на территории Псковской области президентских выборов. Ни для кого не секрет, что для любого регионального руководителя в современной России это серьезный экзамен, от успешной сдачи которого зависит его будущее. Первое кадровое решение, принятое врио, касалось именно этого: в ноябре 2017-го политическим вице-губернатором вместо уехавшего вслед за Турчаком Максима Жаворонкова был назначен экс-глава областной избирательной комиссии Николай Цветков. Цель перед последним так и ставилась: как отметил Михаил Ведерников, обращаясь к своему новоиспеченному заму, «главная задача - подготовка к выборам президента Российской Федерации; по работе в избиркоме вам это направление знакомо, но функционал теперь будет другой».

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Из иных шагов того периода следует отметить «разруливание» ситуации в Пскове, в результате чего уже стартовавший конкурс по замещению должности сити-менеджера «тормознули», а чуть позже главой администрации города вместо Игоря Калашникова (ныне уже покойного) стал депутат областного Собрания Александр Братчиков. Именно в тот период Михаил Ведерников получил возможность понять, что имели в виду те, кто говорил о весьма непростой ситуации в псковской городском парламенте под председательством Ивана Цецерского.

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В целом же изменений на том этапе было немного — и это следует признать одной из отличительных особенностей врио губернатора. Ведь как у нас обычно бывало? Каждый новый региональный руководитель строил свою политику на отрицании управленческих подходов своих предшественников, заявлял о «новом курсе», обозначал иные приоритеты в социально-экономическом развитии и устраивал кадровые чистки. Так происходило и с Евгением Михайловым в 1996-м, и с Михаилом Кузнецовым в 2004-м, и с Андреем Турчаком в 2009-м. С Михаилом Ведерниковым всё было иначе, и причин тут, на мой взгляд, несколько. Он сменил не того, кому оппонировал ранее или кто не устраивал федеральную власть, а принял бразды правления от ушедшего на повышение Турчака — члена той же путинской команды, так что в определенном смысле был его преемником. В отличие от предшественников, каждый из которых приходил со своей командой, Михаил Ведерников не обладал такой группой, члены которой могли бы занять ключевые посты.

К тому же, повторюсь, в отличие от экс-губернаторов, каждый из которых к моменту начала работы в Доме Советов уже хорошо знал регион, врио был по-настоящему новым, и только осваивался на незнакомой местности.

Что-то кардинально менять он не спешил, и не особо комментировал свои действия — по крайней мере, каких-то программных выступлений и интервью СМИ в конце 2017-го — начале 2018 годов не было. При этом с текущими задачами врио губернатора справлялся, в том числе в марте при помощи приезжих политтехнологов и местных кадров (при пассивности всей местной оппозиции, которая даже не пыталась повлиять на ситуацию) успешно была выполнена главная задача: на президентских выборах Псковская область показала достаточно высокую явку и дружно проголосовала за Владимира Путина.

Таким образом, первый период был завершен - и в символический «губернаторский дневник» Михаила Ведерникова кремлевские кураторы могли поставить зачет.

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Всплытие

Вскоре после окончания президентской кампании Михаил Ведерников объявил о намерении участвовать в губернаторских выборах. Произошло это 1 апреля, на встрече с членами Молодежного парламента, а уже через неделю в Пскове был презентован общественный проект под названием «Команда 2018», призванный объединить неравнодушных активных людей, желающих приносить пользу области.

И хотя напрямую с выборами эту инициативу организаторы не связывали (более того — заявлялось, что проект «уйдет» за день голосования 9 сентября), именно активность «Команды 2018» стала одной из центральных тем второго периода в работе Ведерникова в Пскове.

Всем была явлена опора на инициативных общественников — прямо-таки «сподвижников и соль земли Псковской области» (показательно, что в области даже появился новый институт — общественных помощников губернатора, и всё чаще на слуху оказывались фамилии людей «с горящими глазами и беспокойными сердцами».

Например, председателя Молодежного парламента Дениса Матвеева, представительницы Общероссийского народного фронта Натальи Плявинской и других). Вереницей в регион потянулись известные персоны — балетмейстер Гедиминас Таранда, актер и музыкант Гоша Куценко, легенды советского и российского спорта Ирина Роднина, Александр Карелин, Алексей Немов, Федор Емельяненко и др.

Обстоятельства их визитов были разными, но все так или иначе выражали поддержку врио губернатора, которого они уже давно знают. Сообщения о пребывании на Псковщине звезд заполняли информационное пространство и продолжали событийный марафон - нескончаемый калейдоскоп визитов, встреч, фестивалей, форумов, заявлений. Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что в этот период частым гостем в Псковской области стал полпред президента в СЗФО Александр Беглов, заявлявший о планах объехать все муниципальные образования Псковской области (напомню, что планам этим не суждено сбыться: несколько дней назад господин Беглов покинул свой пост и назначен врио губернатора Санкт-Петербурга).

Кроме того, со второй половины мая и сам Михаил Ведерников стал все чаще появляться в публичном пространстве с заявлениями, которые проливали свет на его планы на ближайшую пятилетку и видение госуправленцем перспектив Псковской области. Образно говоря, период погружения в пучину региональных проблем сменился временем всплытия «субмарины» капитана Ведерникова.

Именно в тот период, в ходе публичных выступлений и в интервью из уст Михаила Ведерникова и прозвучали фразы, ставшие затем общеупотребительными — о необходимости искать новые подходы и работать в режиме 24/7, в котором привык работать он сам (так что возвращаясь к формуле 365/24, вынесенной в заголовок, - это такое своеобразное обозначение первого года деятельности в Пскове). Только так — работая на пределе возможностей и, образно говоря, круглосуточно — по Ведерникову, можно достичь целей и справиться с проблемами. Ясно, что часть местного политического класса к подобным заявлениям отнеслась с изрядной долей скепсиса: мол, не он первый, кто делает подобные громкие заявления, а чем это заканчивается - плавали-знаем, и вообще «не первый год замужем».

К числу главных проблем региона врио губернатора был отнесен многомиллиардный госдолг Псковской области (порядка 16 млрд рублей).

Позднее, в ходе встречи Михаила Ведерникова с Владимиром Путиным, было особо обозначено еще несколько основных болевых точек — низкие доходы жителей Псковской области, демографическая проблема и вопросы медицинского обслуживания населения. Наряду с решением этих проблем приоритетами были названы основные направления нового «майского указа» президента.

Плюс повышение транспортной доступности, и первые шаги в данном направлении мы уже увидели: это запуск скоростного поезда «Ласточка» по маршруту Псков-Петербург и возобновление авиасообщения между областным центром и Москвой.

Помимо прочего провозглашалось, что драйверами экономического роста должны стать особая экономическая зона «Моглино» и Великолукский промышленный электротехнический кластер. Отмечу, что в течение года Михаил Ведерников лично принял участие в крупных международных форумах — Сочинском инвестиционном и Петербургском экономическом, на которых были подписаны соглашения о сотрудничестве и реализации совместных проектов с целым рядом компаний и регионов, в том числе с Москвой.

Что до выборов, то за Ведерникова в основном агитировали информированием о текущей работе врио губернатора и достижениями, параллельно — была зачищена вся предвыборная поляна, и у наблюдателей появились основания говорить о новой политической реальности.

Месседж власти тут был прост: играйте по нами установленным правилам. Не согласны играть так и договариваться – покиньте политический ландшафт. Не уйдете сами – вам помогут.

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В результате среди соперников врио губернатора на выборах (Аркадий Мурылев, Антон Минаков, Сергей Кулаков, Игорь Романов) не оказалось никого, кто реально пытался бы «торпедировать» фаворита в ходе избирательной кампании. Едва ли не единственный потенциально серьезный оппонент — псковское «Яблоко» во главе с депутатом регионального парламента Львом Шлосбергом впервые за многие годы фактически оказалось за бортом избирательных кампаний — как в ряде муниципалитетов, где яблочные кандидаты были снять по решению суда, так и на областном уровне: не сумев пройти муниципальный фильтр, кандидат от партии, глава Плюсского района Виталий Аршинов принял решение сойти с дистанции. Более того — оба «яблочных» главы районов, победившие на выборах прошлой осенью (кроме господина Аршинова, это Юрий Павлов из Гдовского района), дистанцировались от «Яблока» и начали взаимодействие с региональной властью.

Так или иначе, по итогам голосования 9 сентября Михаил Ведерников одержал уверенную победу.

Свободное плавание

Комментируя итоги губернаторских выборов — главного регионального политического события-2018, многие эксперты, в том числе председатель областного Собрания депутатов, лидер отделения партии «Единая Россия» Александр Котов, отмечали: избирательная кампания закончена, и когда отзвенят фанфары — для победителя начнется новый этап и большая работа.

Перед губернатором, которому жители области выдали кредит доверия, стоит огромный объем задач. Причем, решать их предстоит в весьма непростых социально — экономических и общественно-политических условиях.

Свидетелями старта этого этапа в работе регионального руководителя, который уже избавился от приставки врио и теперь у него, образно говоря, во многих отношениях развязаны руки, мы являемся в настоящее время. В полном соответствии с ранее сделанными прогнозами, в администрации начались кадровые перестановки. Накануне было объявлено о том, что вице-губернатором по экономике и инвестициям назначена Нинель Салагаева, ранее работавшая в Калининградской области. «Нинель Александровна - высококлассный специалист. Знаю ее лично, имел удовольствие работать с ней в Калининградской области, где она занимала пост министра экономики. Прошу любить и жаловать», - отрекомендовал Михаил Ведерников своего нового заместителя членам Экспертного совета ОЭЗ «Моглино».

А за два дня до этого Михаил Ведерников представил в качестве и.о. руководителя аппарата администрации Псковской области Сергея Дмитриева, до недавнего времени работавшего спасателем в Саратовской области. Он сменил на этой позиции Дениса Гуляева, приехавшего в Псков из Москвы в начале 2018 года. Сейчас объявлено, что господин Гуляев возвращается в столицу и там «продолжит представлять интересы региона». В каком качестве — непонятно.

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Соглашусь с теми, кто считает: данные кадровые решения не столько дают ответы на уже существующие вопросы, сколько порождают новые. Да и, кстати говоря, недавняя церемония вступления губернатора в должность, которая принципиально отличалась от традиционных и содержала явный месседж местным элитам, показывает: если кто-то решил, что ответ на вопрос «кто он, мистер Ведерников», получен и загадка разгадана, - очевидно, поспешил.

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Подводя итог сказанному, отмечу, что за минувший год Михаил Ведерников успешно справился с решением ряда задач, не совершил откровенных косяков и не породил конфликтов (при этом внутреннее напряжение во взаимоотношениях новой региональной власти со старожилами псковской политической сцены, областными профсоюзами во главе с региональным парламентарием Ульяной Михайловой и некоторыми другими группами присутствует).

В целом, он проявил себя как грамотный тактик. Что до стратегических задач, то тут следует признать: да, разумеется, никто и не ждал, что в течение года будут решены самые острые из проблем, накапливавшихся и усугублявшихся десятилетиями, но, с другой стороны, Михаил Ведерников пока не дал однозначных ответов на главные вопросы, которые ставились осенью 2017-го. Притом, что основные проблемы самим губернатором обозначены верно, «диагноз» поставлен — однако как это будет «лечиться», за счет каких ресурсов власть намерена решать проблемы в различных сферах (политической, экономической, социальной) по-прежнему до конца не понятно. Как и то, хватит ли профессионализма «эскулапов» (как местных, так и приглашенных из-за пределов области) для скорого исцеления области. Амбициозные планы и заявленные приоритеты — это прекрасно, но судить и в Москве, и в Пскове будут по конкретным результатам и эффективности работы в приоритетных направлениях.

Александр Савенко