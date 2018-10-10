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Новая кровь

10.10.2018 11:45|ПсковКомментариев: 140

Вечером во вторник, 9 октября, в псковской политической жизни произошло важное событие. Спустя месяц после выборов губернатор Михаил Ведерников объявил о первых кадровых перестановках. Тем самым, очевидно, был дан старт ротационному процессу, которого давно ожидала политическая элита региона и о котором неоднократно писала Псковская Лента Новостей.

Ротацию кадров глава области начал с должности руководителя аппарата администрации. Напомним, с января 2018 года на этой позиции работал экс-руководитель одного из комитетов Госдумы Денис Гуляев. Теперь он возвращается в столицу и возглавит воссоздаваемое представительство Псковской области при правительстве РФ. А исполняющим обязанности руководителя аппарата администрации Псковской области назначен Сергей Дмитриев, до недавнего времени работавший спасателем.

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Надо ли объяснять, что руководитель аппарата, призванный обеспечивать деятельность администрации, распределять должностные обязанности, контролировать исполнение поручений и т. п. - это одна из ключевых фигур (при этом не самая публичная) в окружении любого губернатора. Отчего по отношению к руководителям аппарата наш брат-журналист любит употреблять разные громкие определения вроде «серый кардинал» и «один из самых влиятельных чиновников». Достаточно вспомнить, кто работал в этой должности в различные периоды истории Псковской области. При губернаторе Андрее Турчаке (2009-2017) данные функции были возложены на друга его детства и коллегу по работе в петербургском холдинге «Ленинец» Максима Жаворонкова (аппаратом он руководил в статусе вице-губернатора). С 1996-го по 2002-й и с 2005-го по 2009-й годы, при губернаторах Евгении Михайлове и Михаиле Кузнецове, аппаратом администрации руководил Дмитрий Шахов, с которым господин Михайлов тесно сотрудничал еще во времена совместной работы в Моссовете в начале 1990-х. А с 2002 по 2004 год эту лямку тянул Виктор Звонков, имевший опыт работы в должности первого заместителя губернатора еще в администрации Владислава Туманова (1992-1996).

Таким образом, очевидно, что практически всегда руководителями аппарата администрации Псковской области становились персоны, имевшие опыт организационной работы, получившие как правило юридическое образование, хорошо знающие законы и представлявшие круг полномочий руководителя аппарата администрации.

В этом смысле решение Михаила Ведерникова возложить исполнение обязанностей руководителя аппарата своей администрации на 28-летнего Сергея Дмитриева, до недавнего времени работавшего спасателем в Саратовской области, выглядит полной неожиданностью. Человек для области он новый, никому не известный, опыта административной и хозяйственной работы не имеющий. Что до политики, то и тут опыт исчерпывается участием в праймериз ЕР и непродолжительной работой на выборах. Соответственно, мотивы его приглашения в администрацию (причем, сразу на важный пост) далеко не очевидны. И сам факт назначения Сергея Дмитриева и.о. руководителя аппарата администрации выглядит щедрым кредитом доверия, выданным молодому спасателю.

Помимо прочего, ситуация рождает воспоминания о таких нетривиальных кадровых решениях, как, например, назначение начальника цеха «Уралвагонзавода», известного сторонника Путина Игоря Холманских полпредом президента в Уральском федеральном округе.

Справедливости ради отмечу, что в социальных сетях и на интернет-форумах приводят и другое сравнение: мол, как у Путина есть свой «спасатель» - Сергей Шойгу, так и в команде Ведерникова появился свой - Сергей Дмитриев.

Если говорить серьезно, то можно предположить: Михаил Ведерников, ранее заявлявший о необходимости работать по-новому, в другом ритме и с использованием иных подходов, увидел в молодом спасателе что-то такое, что и объясняет неожиданный выбор. Из официального сообщения сделать вывод о мотивах принятого решения не представляется возможным - вероятно, в будущем глава области сделает на этот счет пояснения. Пока же констатируем тот факт, что в условиях известного кадрового дефицита ставка сделана на молодого исполнительного человека, оценить качества которого Михаил Ведерников мог в ходе недавней избирательной кампании (по нашей информации, Сергей Дмитриев работал на победу кандидатов от партии власти в Опочецком районе). Возможно, именно проявленные на этом участке работы качества и предопределили выбор.

Плюс - весьма нетипичная биография назначенца: рано оставшись сиротой, Сергей Дмитриев воспитывался в интернате. Стал спасателем, участвовал в ликвидации последствий наводнения в Комсомольске-на-Амуре (кстати, как пишут, туда он отправился, находясь в отпуске), участвовал в гуманитарной миссии в Донбассе. Кстати, в СМИ, описывая работу Дмитриева по ликвидации последствий наводнения, сообщали: «И все это в воде, 8-12 часов подряд. Через пару часов начинают болеть руки, потом перестаешь вообще чувствовать тело, так как болит просто все. Сергей - работал так сутками, умудряясь не терять оптимизма, перешучиваясь и помогая другим» (показательно, что та статья называлась «Герой нашего времени»). Вполне вероятно, что вот эта готовность к круглосуточной работе в сложных условиях и самопожертвованию и предопределила выбор, сделанный господином Ведерниковым. Среди типичных представителей чиновничьего сословия найти таких людей сложно, а герои -есть, их не может не быть. Тут почти как в известном стихотворении Маршака о неизвестном герое, его все ищут - но не могут найти: «Ищут давно, Но не могут найти Парня какого-то Лет двадцати».

Похоже, Михаил Ведерников решил, что нашел такого героя - спасателя, спортсмена-кикбоксера и добровольца, выглядящего органично на фоне «Команды 2018».

Был бы человек надежный, а образование, опыт, знания - дело наживное, придут - вполне возможно, что именно так и рассуждал глава области, принимая это нестандартное решение.

Игорь Макаров

Фото: социальные сети, пресс-служба администрации Псковской области.

Пресс-портрет
Михайлов Евгений Эдуардович Кузнецов Михаил Варфоломеевич Генеральный директор Сибирской генерирующей компании. Губернатор Псковской области с 2004 по 2009 год
Шахов Дмитрий Владимирович Туманов Владислав
Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Путин Владимир Владимирович
Жаворонков Максим Константинович Первый заместитель руководителя ЦИК партии «Единая Россия» – руководитель организационного управления Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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