Политика

Новая кровь

Вечером во вторник, 9 октября, в псковской политической жизни произошло важное событие. Спустя месяц после выборов губернатор Михаил Ведерников объявил о первых кадровых перестановках. Тем самым, очевидно, был дан старт ротационному процессу, которого давно ожидала политическая элита региона и о котором неоднократно писала Псковская Лента Новостей.

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Ротацию кадров глава области начал с должности руководителя аппарата администрации. Напомним, с января 2018 года на этой позиции работал экс-руководитель одного из комитетов Госдумы Денис Гуляев. Теперь он возвращается в столицу и возглавит воссоздаваемое представительство Псковской области при правительстве РФ. А исполняющим обязанности руководителя аппарата администрации Псковской области назначен Сергей Дмитриев, до недавнего времени работавший спасателем.

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Надо ли объяснять, что руководитель аппарата, призванный обеспечивать деятельность администрации, распределять должностные обязанности, контролировать исполнение поручений и т. п. - это одна из ключевых фигур (при этом не самая публичная) в окружении любого губернатора. Отчего по отношению к руководителям аппарата наш брат-журналист любит употреблять разные громкие определения вроде «серый кардинал» и «один из самых влиятельных чиновников». Достаточно вспомнить, кто работал в этой должности в различные периоды истории Псковской области. При губернаторе Андрее Турчаке (2009-2017) данные функции были возложены на друга его детства и коллегу по работе в петербургском холдинге «Ленинец» Максима Жаворонкова (аппаратом он руководил в статусе вице-губернатора). С 1996-го по 2002-й и с 2005-го по 2009-й годы, при губернаторах Евгении Михайлове и Михаиле Кузнецове, аппаратом администрации руководил Дмитрий Шахов, с которым господин Михайлов тесно сотрудничал еще во времена совместной работы в Моссовете в начале 1990-х. А с 2002 по 2004 год эту лямку тянул Виктор Звонков, имевший опыт работы в должности первого заместителя губернатора еще в администрации Владислава Туманова (1992-1996).

Таким образом, очевидно, что практически всегда руководителями аппарата администрации Псковской области становились персоны, имевшие опыт организационной работы, получившие как правило юридическое образование, хорошо знающие законы и представлявшие круг полномочий руководителя аппарата администрации.

В этом смысле решение Михаила Ведерникова возложить исполнение обязанностей руководителя аппарата своей администрации на 28-летнего Сергея Дмитриева, до недавнего времени работавшего спасателем в Саратовской области, выглядит полной неожиданностью. Человек для области он новый, никому не известный, опыта административной и хозяйственной работы не имеющий. Что до политики, то и тут опыт исчерпывается участием в праймериз ЕР и непродолжительной работой на выборах. Соответственно, мотивы его приглашения в администрацию (причем, сразу на важный пост) далеко не очевидны. И сам факт назначения Сергея Дмитриева и.о. руководителя аппарата администрации выглядит щедрым кредитом доверия, выданным молодому спасателю.

Помимо прочего, ситуация рождает воспоминания о таких нетривиальных кадровых решениях, как, например, назначение начальника цеха «Уралвагонзавода», известного сторонника Путина Игоря Холманских полпредом президента в Уральском федеральном округе.

Справедливости ради отмечу, что в социальных сетях и на интернет-форумах приводят и другое сравнение: мол, как у Путина есть свой «спасатель» - Сергей Шойгу, так и в команде Ведерникова появился свой - Сергей Дмитриев.

Если говорить серьезно, то можно предположить: Михаил Ведерников, ранее заявлявший о необходимости работать по-новому, в другом ритме и с использованием иных подходов, увидел в молодом спасателе что-то такое, что и объясняет неожиданный выбор. Из официального сообщения сделать вывод о мотивах принятого решения не представляется возможным - вероятно, в будущем глава области сделает на этот счет пояснения. Пока же констатируем тот факт, что в условиях известного кадрового дефицита ставка сделана на молодого исполнительного человека, оценить качества которого Михаил Ведерников мог в ходе недавней избирательной кампании (по нашей информации, Сергей Дмитриев работал на победу кандидатов от партии власти в Опочецком районе). Возможно, именно проявленные на этом участке работы качества и предопределили выбор.

Плюс - весьма нетипичная биография назначенца: рано оставшись сиротой, Сергей Дмитриев воспитывался в интернате. Стал спасателем, участвовал в ликвидации последствий наводнения в Комсомольске-на-Амуре (кстати, как пишут, туда он отправился, находясь в отпуске), участвовал в гуманитарной миссии в Донбассе. Кстати, в СМИ, описывая работу Дмитриева по ликвидации последствий наводнения, сообщали: «И все это в воде, 8-12 часов подряд. Через пару часов начинают болеть руки, потом перестаешь вообще чувствовать тело, так как болит просто все. Сергей - работал так сутками, умудряясь не терять оптимизма, перешучиваясь и помогая другим» (показательно, что та статья называлась «Герой нашего времени»). Вполне вероятно, что вот эта готовность к круглосуточной работе в сложных условиях и самопожертвованию и предопределила выбор, сделанный господином Ведерниковым. Среди типичных представителей чиновничьего сословия найти таких людей сложно, а герои -есть, их не может не быть. Тут почти как в известном стихотворении Маршака о неизвестном герое, его все ищут - но не могут найти: «Ищут давно, Но не могут найти Парня какого-то Лет двадцати».

Похоже, Михаил Ведерников решил, что нашел такого героя - спасателя, спортсмена-кикбоксера и добровольца, выглядящего органично на фоне «Команды 2018».

Был бы человек надежный, а образование, опыт, знания - дело наживное, придут - вполне возможно, что именно так и рассуждал глава области, принимая это нестандартное решение.

Игорь Макаров

Фото: социальные сети, пресс-служба администрации Псковской области.