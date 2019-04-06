Политика

Андрей Корнев рассказал, зачем псковские бизнесмены становятся депутатами

Андрей Корнев начал свой парламентский путь в 2002 году с депутатского мандата Великолукской городской Думы, в которой он был еще и председателем комитета по этике, заместителем председателя комитета по бюджету, экономике, финансам, собственности и налоговой политике. С 2017 года он стал депутатом шестого созыва Псковского областного Собрания.

Помимо депутатской деятельности Андрей Корнев руководит коммерческой компанией «Статус-пресс», возглавляет Федерацию футбола города Великие Луки и является исполнительным директором Российского союза промышленников и предпринимателей по Псковской области.

Псковская Лента Новостей попросила рассказать великолукского бизнесмена, сложно ли ему было стать частью регионального парламента, и попросила объяснить, зачем успешные предприниматели приходят в политику.

- Андрей Юрьевич, сложно ли вам было освоиться в Псковском областном Собрании депутатов?

- Сложно не было, потому что у меня за плечами 15 лет работы в Великолукской городской Думе. Многих депутатов я уже знал по политсоветам, поэтому и освоиться было просто.

- Легко ли было попасть в региональный парламент, какие процедуры пришлось пройти?

- У нас же многоуровневая система отбора - это праймериз, затем согласование, а уже следом - сами выборы. Так случилось, что я проходил в областное Собрание на довыборах, после смерти уважаемого мною человека - Василевского Александра Викторовича. В 2016 году, когда были выборы, я все встречи проводил вместе с ним, естественно, я хорошо знал все проблемы его округа, и впоследствии для меня это уже был «пропаханный участок». Я хорошо знал и округ, и людей, да и меня уже знали.

- Помогали ли вам коллеги, делились ли какими-то профессиональными секретами?

- Я вижу, что тем ребятам, которые только сейчас входят в работу, конечно, помогают. Лично для меня, есть определенные тонкости и различия в работе депутатов уровня областного Собрания и уровня городской Думы, но у меня никаких проблем не возникло. Если мне кто-то что-то подсказывал, то в основном это касалось вопросов внутренних взаимоотношений в депутатском корпусе.

- Вы как исполнительный директор Российского союза промышленников и предпринимателей можете сказать, зачем бизнес приходит в региональный парламент? Входит ли в задачи лоббирование своих интересов?

- А разве представители бизнеса не являются избирателями? То есть те люди, которые являются субъектами крупного, среднего или малого бизнеса? Их интересы тоже должен кто-то представлять. У нас в России в областных Собраниях есть работники социальных сфер, работки пенсионного фонда, есть учителя, есть культура. Предположим, что бизнес никто не представляет, и, соответственно, есть субъективное мнение, что можно напринимать всего, чтобы навесить на бизнес еще задачи, цели, дополнительные налоги. На мой взгляд, в любом парламенте всегда должны присутствовать разные блоки людей: это должен быть и бизнес, и врачи. В любом случае, все лоббируют то, с чем связаны. Не в том смысле, что пытаются заработать, а в том, что пытаются сделать так, чтобы все было уравновешено. Врачи решают свои проблемы, потому что они ближе к своей медицинской теме. И мы также.

Делают налог на имущество юридических лиц 2%, и мы понимаем, что это излишнее давление на бизнес, это вопрос, который нужно решать, договариваться - это сложные процессы. Все очень тонко, поэтому всегда в Собрании должны присутствовать разные группы. Депутаты, которые в чем-то не разбираются, всегда подойдут и спросят - почему вы против? И мы все раскладываем по полочкам. Где-то необходимо искать компромиссы, и только присутствуя в областном Собрании депутатов, это можно сделать: там тебя слушают, слышат, и ты можешь что-то доказать.

- Насколько региональный парламент помогает предпринимателю в работе, учитывает его интересы? Что-то меняется после послания президента Федеральному Собранию?

- Подвижки, конечно, есть. У нас есть депутат Государственной Думы Александр Николаевич Козловский, который руководит региональным РСПП. Благодаря его интенсивной работе, мы очень здорово прибавили. У нас раньше было достаточно разобщенное предпринимательское сообщество, а в последнее время под эгидой больших организаций (РСПП, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России») проходит очень много мероприятий – это те объединения, с которыми федеральный центр считается, слушает и пытается идти навстречу.

То же самое касается и областного Собрания депутатов. Мы сейчас вместе, мы можем доносить свои интересы и решать проблемы, актуальные для многих. Например, если будут приниматься какие-то спорные законы, мы, только собравшись вместе, сможем донести свои мысли, свои позиции и в итоге решить какие-то вопросы. Сейчас, на мой взгляд, это получается.

В последний раз на сессии областного Собрания депутатов при обсуждении вопроса строительства завода «Титан Полимер» спикер регионального парламента Александр Котов сказал, что с таким отношением к бизнесу мы скоро попадем в «черный список» у инвесторов. Просто потому что кто-то раздувает эту тему. На мой взгляд, должно быть экспертное сообщество, и оно должно анализировать вхождение того или иного бизнеса в область, и рассудить, насколько он может или не может принести вред. А говорить только на том основании, что «не хотелось бы такое производство», странно. Я тоже против того, чтобы в нашей области появлялись какие-то вредные для природы предприятия, которые потенциально опасны. Но когда мне предоставляют доказательства, я как бизнесмен вижу, что проблем там нет: технология современная, похожие заводы во всем мире построены совсем рядом с городами.

Почему-то считается, что если депутат-предприниматель, то он занимается только проблемами бизнеса. Это не так! У меня достаточно большой поток избирателей, которые приходят на прием, и это отнюдь не предприниматели. Как эксперт в сфере малого и среднего бизнеса, я могу проконсультировать кого-то в областном Собрании, но чаще я решаю проблемы своих избирателей, 97% из которых не занимаются бизнесом.

Беседовала Ксения Кулакова